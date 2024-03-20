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Суд в Петербурге признал банкротом юрлицо сервиса доставки здорового питания Fresh Lab

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом юрлицо сервиса доставки здорового питания ООО «Джим Мил» (Fresh Lab, ранее Gym Meal). В отношении компании открыли процедуру конкурсного производства — теперь ее имущество распродадут для погашения долгов.

Суд в Петербурге признал банкротом юрлицо сервиса доставки здорового питания Fresh Lab

Конкурсным управляющим назначен член Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» Михаил Горчаков, следует из данных картотеки арбитражных дел

«Банкротство — это почти всегда история о том, что кредиторы не получат полного удовлетворения своих требований, но они получат хоть что-то: статистически, примерная удовлетворяемость требований кредиторов составляет 10 копеек на 1 рубль от суммы требования», — сообщил RB.RU вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

По его словам, если имущества должника и иных средств, полученных в результате проведения мероприятий конкурсного производства, окажется недостаточно для полного погашения требований кредиторов, то процедура банкротства просто завершится, а обязательства будут считаться прекращенными.

В конце июня 2023 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении сервиса доставки здорового питания ООО «Джим Мил». В числе кредиторов — ООО «Торг Сервис», АО «Вкусвилл», ПАО «Сбербанк», «ВЭБ.РФ» и другие. Они просили вернуть в общей сложности более 7 млн рублей.

  • «Джим Мил» была основана в Санкт-Петербурге 2016 году Артемом Крыловым и Станиславом Ткачевым. Как писал RB.RU, компания не привлекала стороннее финансирование. 
  • По данным Rusprofile, с 2021 года выручка «Джим Мил» непрерывно падает, в 2022 году она снизилась на 75% и составила 14 млн рублей.
  • В 2020 году сервис провел ребрендинг: проект получил название Fresh Lab. В апреле 2022 года Fresh Lab решил продать собственное производство площадью 768 кв. м. в Санкт-Петербурге после шести лет работы. Решение, как сообщается, было принято «в связи с нестабильной ситуацией на рынке, снижением спроса и повышением цен на продукты».

Фото на обложке: Fresh Lab / VK

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