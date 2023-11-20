Сервису доставки здорового питания Fresh Lab грозит банкротство из-за долгов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга в конце июня 2023 года ввел процедуру наблюдения в отношении сервиса доставки здорового питания ООО «Джим Мил» (Fresh Lab). В числе кредиторов — ООО «Торг Сервис», АО «Вкусвилл», ПАО «Сбербанк», «ВЭБ.РФ» и другие. Они просят вернуть в общей сложности более 7 млн рублей. RB.RU не удалось связаться с представителями компании. Сбербанк отказался от комментариев, «Вкусвилл» и «ВЭБ. РФ» не ответили на запрос.

Процедуру банкротства инициировал «Торг-Сервис», который в феврале 2021 года, отсудил у ООО «Джим Мил» долг по договору в размере 721,6 тыс. рублей. Далее последовало заявление о признании компании несостоятельной.

Так как задолженность компании превышает 300 тыс. рублей, просроченность более чем на три месяца, подтверждена судебным актом, суд ввел процедуру наблюдения и назначил временного управляющего.

«Процедура наблюдения – самый первый этап банкротства юридического лица, который вводится для сохранения имущества должника. Для этого на время наблюдения с имущества компании снимается арест, приостанавливаются исполнительные производства, не начисляются штрафы и неустойки по просроченным задолженностям, запрещается изымать имущество и т. д. Гендиректор и другие топ-менеджеры должника еще не отстранены от руководства компанией, но продолжают деятельность исключительно с согласия временного управляющего», — пояснила юрист Яна Мататова.

Временного управляющего назначает суд. Среди его задач — анализ финансового состояния компании, контроль за сохранностью имущества, подготовка отчета о возможности восстановления платежеспособности должника.

Юрист подчеркнула, что пока компания находится в стадии наблюдения, она продолжает работать и только по результатам первой стадии банкротства будет понятно, сможет ли должник продолжить свою хозяйственную деятельность на рынке, постепенно восстанавливая свою платежеспособность и выплачивая долги кредиторам или все-таки закончит деятельность ликвидацией предприятия.

Генеральный директор ИА «INFOLine» Иван Федяков, комментируя сложившуюся ситуацию в компании, отметил, что случай довольно банальный: с одной стороны падение доходов населения и эмиграция целевой группы, а с другой — конкуренция от больших игроков. По мнению аналитика, такие проекты не способны выживать.

Gym Meal была основана в Санкт-Петербурге 2016 году Артемом Крыловым и Станиславом Ткачевым. Как писал RB.RU, компания не привлекала стороннее финансирование.

По данным Rusprofile, с 2021 года выручка Gym Meal непрерывно падает, в 2022 году она снизилась на 75% и составила 14 млн рублей.

В 2020 году сервис провел ребрендинг: проект получил название Fresh Lab. В апреле 2022 года Fresh Lab решил продать собственное производство площадью 768 кв. м. в Санкт-Петербурге после шести лет работы. Решение, как сообщается, было принято «в связи с нестабильной ситуацией на рынке, снижением спроса и повышением цен на продукты».

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о введении следующей процедуры в деле о банкротстве назначено на 22 ноября 2023 года.

Фото на обложке: Fresh Lab / VK