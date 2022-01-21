ФНС упростит банкам выявление фирм-однодневок

Федеральная налоговая служба России в этом году запустит сервис для автоматического отслеживания адреса регистраций клиентов-юрлиц банков на массовость.

«Сбер», «Открытие» и «Зенит»поддерживают инициативу налоговиков. Банк России знает о работе, которую ведет служба, сообщили «Известия».

Эксперты полагают, что чем больше у финорганизации возможностей распознать недобросовестных клиентов, тем ниже у нее риски проведения сомнительной операции.

Ранее список адресов массовой регистрации размещался на сайте службы, позднее он перестал работать. Сейчас итоговый мониторинг проводится вручную, из-за чего фирмы-однодневки могут проскочить проверку.

Юристы опасаются, что новый сервис может привести к блокировке счетов «белых» компаний, которые оформлены по тем же адресам. Поэтому они считают, что также необходимо и предусмотреть порядок обжалования решений.

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