Tesla запустила подписку на «полный автопилот» в своих автомобилях

Компания Илона Маска Tesla запустила подписку на «полный автопилот» в своих электрокарах, Она стоит $199 в месяц. Раньше пакет можно было купить единоразово — за $10 тысяч.
Подписка будет работать только в электрокарах с компьютером HW3.0. Если такого устройства нет в машине пользователя, то его придется купить за $1500 и затем уже установить пакет полного автопилота. Кроме того, для тех, кто уже купил пакет Enhanced Autopilot, подписка на FSD обойдется в $99 в месяц, сообщило издание Elektrkek.
Илон Маск несколько раз анонсировал подписку, но релиз неоднократно переносился.
Водителю по подписке будут доступны: навигация на автопилоте, автосмена полосы движения, автоматическая парковка, распознавание знаков остановки и светофоров с автоматическим замедлением машины.
И несмотря на подписку со стороны водителя все равно будет требоваться активное наблюдение. Ему придется следить за дорогой и держать руки на руле.
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Фото: Angelus_Svetlana / Shutterstock
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