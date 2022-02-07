В Госдуме предложили сделать похороны госуслугой

Депутаты Госдумы планируют внести в феврале в нижнюю палату парламента проект нового закона о похоронном деле в России. Документ предполагает, что похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства внесут в государственный реестр.

По данным источников газеты «Ведомости», готовится замена закону «О погребении и похоронном деле», он действует с 1996 года. Разработчики законопроекта указывают, что ритуальные услуги могут оказывать только специализированные службы. По их мнению, оказание похорон стало предпринимательством.

«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и т. д. И на этом рынке работает кто попало, — говорит руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш. — Отсюда огромное количество черных компаний. И дикое завышение цен».

Что предлагается установить новым законопроектом:

Компании, работающие в сфере ритуальных услуг, будут обязаны получать разрешение на осуществление похоронной деятельности.

Выдавать такое разрешение будут уполномоченные органы субъекта Федерации в сфере похоронного дела (например, ГБУ «Ритуал»). Также организации смогут подавать заявку через региональные порталы госуслуг.

Все компании, получившие разрешение, занесут в специальный реестр. Там будут перечислены оказываемые ими услуги, а также и их цена.

Предполагается также создать реестр недобросовестных ритуальных служб. В него попадут компании, у которых отзовут разрешение на оказание соответствующих услуг.

Предполагается инвентаризация мест захоронения: все кладбища, места захоронения и информацию о них внесут в еще один специальный реестр.

Попытки привести в порядок законодательство о погребальном деле ранее уже предпринимались. Так, с 2019 года Минстрой предлагает внести поправки, разрешающие частные кладбища. В новом законопроекте такая форма, по словам источников газеты, упоминается. Кроме того, в сентябре 2021 года правительство рекомендовало регионам провести инвентаризацию кладбищ к 2026 году и опубликовать по итогам на порталах государственных и муниципальных услуг реестры мест захоронений.

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Фото на обложке: Unsplash