В рамках форума «Открытые инновации» эксперты обсудят будущее туриндустрии

19 октября на форуме «Открытые инновации» пройдет дискуссия на тему «Home sweet home. Возрождение внутреннего туризма и расцвет TravelTech». Спикеры обсудят, как пандемия повлияла на трансформацию туристического бизнеса и как использовать новые возможности для его развития. Организатор сессии — Комитет по туризму города Москвы.

Кризис сильно повлиял на бизнес в целом, и в особенности на туристическую индустрию. Как отмечают организаторы, путешественники стали больше обращать внимание на поездки внутри страны, а компании пересмотрели бизнес-процессы, изменили подход к коммуникациям и стали предлагать новые востребованные продукты.

Спикеры расскажут:

как технологии помогают туристическому бизнесу приспосабливаться к новой реальности;

какие возможности появились во время кризиса;

что изменится в поведении туристов в будущем.

Перед участниками выступят российские и зарубежные эксперты в сфере туризма:

Екатерина Проничева , председатель Комитета по туризму города Москвы;

, председатель Комитета по туризму города Москвы; Сирийор Гуймундсдоттир , глава Visit Iceland, представитель компании Promote Iceland;

, глава Visit Iceland, представитель компании Promote Iceland; Франк Трамперт , управляющий и коммерческий директор на международном рынке компании Sabre Hospitality Solutions;

, управляющий и коммерческий директор на международном рынке компании Sabre Hospitality Solutions; Джозеф Чир, профессор устойчивого туризма в Центре туристических исследований Университета Вакаяма.

Модератором встречи станет Мария Подлеснова, основатель и генеральный директор издания для предпринимателей Rusbase, сооснователь компании Spinon.

Участие бесплатное. Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно по ссылке.

Форум «Открытые инновации» пройдет онлайн с 19 по 21 октября. Среди тем — изменение жизни человека под влиянием технологий, сотрудничество бизнеса, общества и государства, а также технологические тренды новой реальности.



Фото на обложке: stockphoto mania / Shutterstock