В рамках форума «Открытые инновации» эксперты обсудят будущее туриндустрии
19 октября на форуме «Открытые инновации» пройдет дискуссия на тему «Home sweet home. Возрождение внутреннего туризма и расцвет TravelTech». Спикеры обсудят, как пандемия повлияла на трансформацию туристического бизнеса и как использовать новые возможности для его развития. Организатор сессии — Комитет по туризму города Москвы.
Кризис сильно повлиял на бизнес в целом, и в особенности на туристическую индустрию. Как отмечают организаторы, путешественники стали больше обращать внимание на поездки внутри страны, а компании пересмотрели бизнес-процессы, изменили подход к коммуникациям и стали предлагать новые востребованные продукты.
Спикеры расскажут:
- как технологии помогают туристическому бизнесу приспосабливаться к новой реальности;
- какие возможности появились во время кризиса;
- что изменится в поведении туристов в будущем.
Перед участниками выступят российские и зарубежные эксперты в сфере туризма:
- Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы;
- Сирийор Гуймундсдоттир, глава Visit Iceland, представитель компании Promote Iceland;
- Франк Трамперт, управляющий и коммерческий директор на международном рынке компании Sabre Hospitality Solutions;
- Джозеф Чир, профессор устойчивого туризма в Центре туристических исследований Университета Вакаяма.
Модератором встречи станет Мария Подлеснова, основатель и генеральный директор издания для предпринимателей Rusbase, сооснователь компании Spinon.
Участие бесплатное. Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно по ссылке.
Форум «Открытые инновации» пройдет онлайн с 19 по 21 октября. Среди тем — изменение жизни человека под влиянием технологий, сотрудничество бизнеса, общества и государства, а также технологические тренды новой реальности.
Фото на обложке: stockphoto mania / Shutterstock
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