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В рамках форума «Открытые инновации» эксперты обсудят будущее туриндустрии

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

19 октября на форуме «Открытые инновации» пройдет дискуссия на тему «Home sweet home. Возрождение внутреннего туризма и расцвет TravelTech». Спикеры обсудят, как пандемия повлияла на трансформацию туристического бизнеса и как использовать новые возможности для его развития. Организатор сессии — Комитет по туризму города Москвы.

В рамках форума «Открытые инновации» эксперты обсудят будущее туриндустрии

Кризис сильно повлиял на бизнес в целом, и в особенности на туристическую индустрию. Как отмечают организаторы, путешественники стали больше обращать внимание на поездки внутри страны, а компании пересмотрели бизнес-процессы, изменили подход к коммуникациям и стали предлагать новые востребованные продукты.

Спикеры расскажут:

  • как технологии помогают туристическому бизнесу приспосабливаться к новой реальности;
  • какие возможности появились во время кризиса;
  • что изменится в поведении туристов в будущем.

Перед участниками выступят российские и зарубежные эксперты в сфере туризма:

  • Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы;
  • Сирийор Гуймундсдоттир, глава Visit Iceland, представитель компании Promote Iceland;
  • Франк Трамперт, управляющий и коммерческий директор на международном рынке компании Sabre Hospitality Solutions;
  • Джозеф Чир, профессор устойчивого туризма в Центре туристических исследований Университета Вакаяма.

Модератором встречи станет Мария Подлеснова, основатель и генеральный директор издания для предпринимателей Rusbase, сооснователь компании Spinon.

Участие бесплатное. Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно по ссылке.

Форум «Открытые инновации» пройдет онлайн с 19 по 21 октября. Среди тем — изменение жизни человека под влиянием технологий, сотрудничество бизнеса, общества и государства, а также технологические тренды новой реальности.

Фото на обложке: stockphoto mania / Shutterstock

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