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Samsung установит One UI 6.1 с функциями Galaxy AI на смартфоны 2021-2022 гг.

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Корпорация Samsung подтвердила, что смартфоны Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Tab серии S8 получат обновление One UI 6.1, а вместе с ними и функции Galaxy AI. Но есть оговорка: флагманы прошлых лет будут иметь доступ лишь к некоторым функциям ИИ.

Samsung установит One UI 6.1 с функциями Galaxy AI на смартфоны 2021-2022 гг.

Так, смартфоны 2021 года получат поиск в Google Circle и опцию Magic Rewrite от Chat Assist, как пишет Gizmochina. Эта функция позволяет пользователям настраивать тон и стиль сообщений с помощью Samsung Keyboard.

Модели 2022 года, помимо упомянутых функций, получат доступ еще к ряду возможностей, но пользователи по-прежнему останутся без опции Slow-mo (возможность замедлять видео долгим нажатием на экран) из-за аппаратных ограничений чипов Exynos и Snapdragon.

Обновления заработают в Корее уже с мая, а подробный график глобального развертывания Samsung пока не раскрывает.

Фото на обложке: Unsplash

 

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