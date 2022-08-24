Сотрудники Game Insight подали к компании иски в попытке взыскать долги по зарплатам

Сотрудники разработчика игр Game Insight подали десятки исков к компании с требованием выплатить зарплату после закрытия российского офиса. Общая сумма задолженности — порядка 70 млн рублей.

В картотеке дел судов общей юрисдикции Москвы с 25 июля по 18 августа зарегистрировано 74 иска, сообщил «Коммерсантъ».

ООО «Гейм Инсайт» 14 июня направило в ФНС заявление о ликвидации, а 10 августа арбитражный суд принял к производству иск о признании компании банкротом, ликвидатором назначен Павел Седов. «После первых заявлений с нами связался Седов и сказал, что знает об исках, но выплатить зарплаты не сможет, потому что у компании нет средств на счетах», — рассказал изданию гейм-дизайнер Game Insight Анастасия Сурина.

Юристы литовского головного офиса Game Insight пояснили, что с учетом санкций со стороны Литвы платежи российской «дочке» невозможны, сказал Павел Седов. По его словам, прокуратура и следственный комитет проводят доследственную проверку из-за невыплаты зарплаты.

Game Insight основана в 2009 году Алисой Чумаченко, сейчаc «Гейм Инсайт» принадлежит литовской Game Insight UAB. Выручка ООО «Гейм Инсайт» в прошлом году составила 1,5 млрд рублей, прибыль — 100 млн рублей.

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