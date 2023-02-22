Российская «дочка» Game Insight подала иск к головной компании

Российская «дочка» разработчика мобильных игр Game Insight, базирующегося в Вильнюсе, подала в суд на материнскую компанию, следует из картотеки на сайте Арбитражного суда Москвы.
Ранее суд признал российскую структуру банкротом. Сумма неисполненных обязательств перед кредиторами составила тогда 76, 2 млн рублей. Кроме того, сообщалось, что задолженность компании по зарплатам и выходным пособиям составила 66,5 млн рублей.
Впервые с невыплатами зарплаты команда «Гейм инсайт» столкнулась еще летом, когда головная компания решила покинуть РФ в связи с боевыми действиями на территории Украины.
Исковое заявление было подано 21 февраля, свидетельствуют данные на сайте суда. Сумма требований составляет 154,3 млн рублей.
«Гейм инсайт» основана бывшим вице-президентом по маркетингу и рекламе Astrum Online Entertainment Алисой Чумаченко. В начале 2022 года она ушла из проекта. Разработчик известен такими продуктами, как «Туземцы» и «Аэропорт-сити».
Фото на обложке: Karolis Kavolelis /
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