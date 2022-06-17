Разработчики игр Plarium и Game Insight решили закрыть российские студии и вывезти сотрудников

Два крупных разработчика игр Plarium и Game Insight намерены закрыть российские офисы и вывезти часть сотрудников. В студиях работают почти примерно тысяча человек. Самых талантливых специалистов вывезут в Израиль и Литву, остальных — уволят.
Об этом «Коммерсанту» рассказали два собеседника на рынке игровой индустрии. Запросы издания к разработчикам пока остались без комментариев.
Подобные решения — общая тенденция, компании вынуждены закрывать офисы и вывозить ключевых сотрудников за рубеж, чтобы не останавливать работу над проектами. Разработчики получают деньги от продаж AppStore и Google Play на иностранное юрлицо, а оно потом заводит их на российскую структуру.
Советник директора Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников считает, что нужно скорее перехватить основных специалистов, которые могут уехать за границу. По его словам, корпорации и окологосударственные фонды и организации должны инвестировать в подобный бизнес и заказывать продукты таких разработчиков.
Фото на обложке: Mumemories /
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