«Яндекс.Маркет» рассказал, сколько россияне тратят на приставки и игры для консолей

Аналитики использовали для исследования данные «Яндекс.Маркета» о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 7 сентября 2020 года.

Согласно исследованию, спрос на приставки вырос во время пандемии — в апреле и мае. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос в два раза.

Кроме того, эксперты «Яндекс.Маркета» зафиксировали повышенный спрос на уценнные игровые приставки: в начале апреля ими интересовались в четыре раза больше, чем в начале марта. Аналитики связывают это с тем, что многие покупали приставки на период самоизоляции и не хотели тратить много денег.

Весенний ажиотаж повлиял на текущий спрос — сейчас интерес к категориям консолей и игр снизился по сравнению с сентябрем прошлого года.

По данным исследования, россияне готовы потратить на игровую приставку около 24 тысяч рублей — на 4 тысячи больше, чем в прошлом году.

Самой популярной игровой приставкой стала Sony PlayStation 4 Pro, которая в среднем стоит около 33 тысяч рублей.

Самые популярные среди россиян консоли 2020 года:

Sony PlayStation 4 Pro;

Sony PlayStation 4 Slim;

Nintendo Switch;

Microsoft Xbox One X;

Microsoft Xbox One S. .

Самые популярные жанры игр — экшн, приключения, шутеры. Наиболее популярной игрой у россиян в 2020 году стала Red Dead Redemption 2. Пик спроса на игры пришелся на 19 июня — день выхода The Last of Us Part II

Топ-5 самых популярных среди россиян игр для консолей:

Red Dead Redemption 2;

FIFA 20;

Grand Theft Auto V;

The Last of Us Part II;

Minecraft.

За последние полгода россияне чаще всего искали предложения игр на Яндекс.Маркете за 2100 рублей — это на 300 рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

