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«Газпром-Медиа» увеличил доходность в 2021 году за счет рекламы и продажи прав на трансляцию

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Согласно отчетности «Газпромбанка», консолидированные доходы «Газпром-Медиа Холдинга» в 2021 году выросли на 22% и достигли 121 млрд рублей «за счет увеличения рекламных доходов и доходов от продажи прав на аудио-видео воспроизведения».

«Газпром-Медиа» увеличил доходность в 2021 году за счет рекламы и продажи прав на трансляцию

Всего от рекламы холдинг получил 90,7 млрд рублей (на 25% больше, чем в 2020 году), сообщает «Коммерсантъ».

Продажа прав на ретрансляцию аудио и видео принесла «Газпром-Медиа» 16,8 млрд рублей (аналогично: на 25% больше, чем в предыдущем году).

Из отчета также следует, что чистая прибыль холдинга превысила 3 млрд рублей (в 2020 году компания, управляющая НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Авторадио» и др., сообщала о чистых убытках в 5,5 млрд рублей).

Прогнозировать рекламные доходы в 2022 году в холдинге не берутся: слишком много факторов неопределенности.

Многие западные корпорации приостановили маркетинговые кампании на фоне украинского конфликта. Эксперты предполагают, что это решение всерьез ударит по рекламному рынку, в особенности по телевизионной рекламе.

В 2020 году суммарная доля телеканалов «Газпром-Медиа» среди аудитории 14-44 лет составила 26,6%. 

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Также следует напомнить, что 4 марта совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта станции, следовательно, холдинг потерял один из своих активов.

Фото на обложке: cottonbro / Pexels

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