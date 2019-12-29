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«Газпром-медиа» купил платформу для размещения автоматизированной рекламы Getintent

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Холдинг «Газпром-медиа» объявил о покупке разработчика рекламной платформы Getintent. Сумма сделки не раскрывается. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Газпром-медиа» купил платформу для размещения автоматизированной рекламы Getintent

«Газпром-медиа» покупает платформу и интеллектуальную собственность компании. Холдинг получит доступ к действующим клиентским контрактам Getintent.

Ключевые сотрудники Getintent, которые отвечают за техразработку и коммерческую часть, продолжат работу в «Газпром-медиа».

Getintent — разработчик programmatic-решений. Компания была основана в 2013 году. Предоставляет услуги по автоматическому размещению интернет-рекламы. Фокусируется на B2B-сегменте. 

По собственным данным, в 2018 году оборот Getintent на российском рынке превысил 250 млн рублей.

В «Газпром-медиа» отмечают, что сделка укрепит позиции компании в сегменте digital-маркетинга и позволит предложить клиентам новые возможности по автоматизированному размещению рекламы.

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