«Газпром-медиа» купил платформу для размещения автоматизированной рекламы Getintent

Холдинг «Газпром-медиа» объявил о покупке разработчика рекламной платформы Getintent . Сумма сделки не раскрывается. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Газпром-медиа» покупает платформу и интеллектуальную собственность компании. Холдинг получит доступ к действующим клиентским контрактам Getintent.

Ключевые сотрудники Getintent, которые отвечают за техразработку и коммерческую часть, продолжат работу в «Газпром-медиа».

Getintent — разработчик programmatic-решений. Компания была основана в 2013 году. Предоставляет услуги по автоматическому размещению интернет-рекламы. Фокусируется на B2B-сегменте.

По собственным данным, в 2018 году оборот Getintent на российском рынке превысил 250 млн рублей.

В «Газпром-медиа» отмечают, что сделка укрепит позиции компании в сегменте digital-маркетинга и позволит предложить клиентам новые возможности по автоматизированному размещению рекламы.