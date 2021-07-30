«Газпром нефть» и «Сириус» бесплатно подготовят магистров по нефтегазовому инжинирингу

«Газпром нефть» и университет «Сириус» бесплатно подготовят магистров по математическому моделированию и цифровым технологиям в нефтегазовом инжиниринге. Выпускники смогут пройти практику в подразделениях «Газпром нефти».

Об открытии магистратуры говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте «Газпром нефти». В курс включены занятия по прикладному программированию, дискретной математике, теории оптимизации, машинного обучения и другие. Выпускники смогут пройти практику в подразделениях «Газпром нефти».

Магистры, сказано в сообщении, научатся создавать цифровых двойников технологических объектов нефтяных месторождений, моделировать работу автоматизированных нефтепромыслов и внедрять новые технологии в производство.

«Цель бесплатной образовательной программы – подготовка исследователей (Principal Investigator, PI) мирового уровня, способных управлять технологическими проектами для решения задач бизнеса», – отметили в пресс-службе «Газпром нефти».

Преподавателями курса станут ведущие российские ученые института высшей математики РАН им. Марчука и эксперты научно-технологического университета «Сириус», а также преподаватели и специалисты центра профессионального роста и академии технологического интеллекта НТЦ «Газпром нефти».

Университет «Сириус» – часть экосистемы федеральной территории «Сириус». Создаваемые научными сотрудниками университета прототипы продуктов и технологий в среднесрочной перспективе будут формировать образ российской индустрии, пояснили в «Газпром нефти».

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