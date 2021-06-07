DIY-стартап Geeek Club привлёк $1 млн инвестиций

Основатели проекта Geeek Club Артур Стельмах, Олег Довгань, Никита Потрашилин и Николас Деладерьер получили $1 млн инвестиций от пятерых бизнес-ангелов. Среди вложившихся в компанию — бывший топ-менеджер Mail.ru Group Андрей Цыценко, частный инвестор Дмитрий Шкляр и сооснователь «Деньги Online» Григорий Васинкевич.

Сделка состоялась в середине мая, сообщили RB.RU в Geeek Club. Полученные от инвесторов средства команда планирует потратить на развитие продукта, R&D и создание команды в России и США.

Стартап выпускает наборы DIY-конструкторов из печатных плат, созданные для детей и любителей Hardware. С их помощью можно будет изготовить небольших роботов с электромоторами.

Изначально продукция Geeek Club была рассчитана на детей: в компании считают, что проект поможет освоить навыки инженерии, робототехники и дизайна. Но уже в этом году разработчики планируют запуск продаж DIY-набора для взрослых.

Вместо того, чтобы нашпиговать плату электронными компонентами и потом их облачить в пластиковый корпус, мы используем плоскую пластину печатной платы и превращаем ее в 3D-объект. Таким образом, печатные платы становятся и электронной цепью, и конструкцией изделия. Никита Потрашилин

До Geeek Club создатели проекта работали в сфере маркетинга, продаж и инженерии в России, США и Китае. В 2020 году стартап смог собрать свыше $168 тысяч на платформе Kickstarter и предпродажах. Средства пошли на старт разработок и продажи первой партии наборов через краудфандинг-платформу IndieGoGo и маркетплейс Amazon. В 2021 году команда получила более $72 тысяч через краудфандинг на разработку новых комплектов роботов Cyberpunk.

Меня привлекла в проекте сильная команда, растущий рынок и непосредственно идея. Stem toy рынок постоянно растет и в прошлом году показал отличные результаты вместе с EdTech. Сейчас в Америке дикий тренд на нативное обучение. Учитывая сегодняшнюю увлечённость инженерией и робототехникой среди детей, я думаю, что проект будет успешен, как в России, так и во всем мире. Андрей Цыценко

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