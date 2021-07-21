GeekBrains обучит 3D-художников в сферах игр и кино

GeekBrains открыл факультет «3D-художник в играх и кино». Программа обучения рассчитана на 17 месяцев. По словам организаторов, студенты сделают 10 проектов для портфолио и получат диплом о профессиональной переподготовке. Занятия начнутся 26 июля.
Сначала студенты пройдут общий базовый курс, где изучат:
- основы Photoshop;
- 3D-моделирование;
- текстурирование в Substance Painter;
- инструмент ZBrush;
- 3D-анимацию и другие темы.
Затем учащиеся смогут выбрать одно из двух направлений — кино или игры. Игровые 3D-художники познакомятся с игровыми движками и особенностями геймдева, изучат разные стили графики, моделирование персонажей. Те, кто выберет специализацию в сфере кино, освоят 3D-моделирование текстур, — волос, шерсти, текстиля — научатся работать с изображением огня и дыма, техническими настройками рендера и многим другим.
Обучение платное. Подробности и форма для записи — на сайте.
Фото на обложке: VectorVictor / Shutterstock
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