GeekBrains обучит 3D-художников в сферах игр и кино

GeekBrains открыл факультет «3D-художник в играх и кино». Программа обучения рассчитана на 17 месяцев. По словам организаторов, студенты сделают 10 проектов для портфолио и получат диплом о профессиональной переподготовке. Занятия начнутся 26 июля.

Сначала студенты пройдут общий базовый курс, где изучат:

основы Photoshop;

3D-моделирование;

текстурирование в Substance Painter;

инструмент ZBrush;

3D-анимацию и другие темы.

Затем учащиеся смогут выбрать одно из двух направлений — кино или игры. Игровые 3D-художники познакомятся с игровыми движками и особенностями геймдева, изучат разные стили графики, моделирование персонажей. Те, кто выберет специализацию в сфере кино, освоят 3D-моделирование текстур, — волос, шерсти, текстиля — научатся работать с изображением огня и дыма, техническими настройками рендера и многим другим.

Обучение платное. Подробности и форма для записи — на сайте.

Фото на обложке: VectorVictor / Shutterstock