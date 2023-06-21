Профессия 3D-моделлера: в каких нишах искать работу?

Александр Киселев, CEO и основатель онлайн-школы IT-профессий для детей Rebotica, рассказал, что из себя представляет профессия 3D-моделлера и в каких нишах она востребована.

Еще несколько лет назад 3D-моделинг для многих ассоциировался с индустрией развлечений и не представлял особой ценности. Однако сегодня он играет важную роль в разных сферах, поэтому это направление становится более популярным как в сегменте дополнительного образования для детей в старших классах школы, так и у взрослых.

Содержание:

Кто такой 3D-моделлер

3D-моделлер — это специалист, который с помощью программ создает объемные модели объектов: от персонажей игр и виртуальных миров до мебели и самолетов.

Задача моделлера — создавать максимально реалистичные объекты. Для этого необходимо детально прорабатывать каждый элемент. Так, в процессе работы первые наброски трансформируются в объемный «скелет», который покрывается текстурными слоями: изгибами, выпуклостями, шероховатостями, изъянами до тех пор, пока он не станет реалистичным.

При этом моделлер не только создает, но и адаптирует объекты под различные устройства, разрабатывает level-дизайн и взаимодействует с другими членами команды. В зависимости от сферы это могут быть разработчики, сценаристы, маркетологи, нарративные дизайнеры, 3D-риггеры.

Сферы применения 3D-моделинга

3D-моделирование позволяет наглядно увидеть, как будет выглядеть предмет, и выявить возможные недостатки объектов, усовершенствовать конструкции еще на начальных этапах. Это быстрее и выгоднее, чем многократное производство физических макетов. Поэтому моделинг востребован в разных областях.

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Промышленный и интерьерный дизайн

Моделлеры проектируют дизайн в помещениях, создавая 3D-модели предметов. Это позволяет визуализировать любые задумки, рассмотреть их с разных сторон при разном освещении, с разными текстурами. И понять, как будет выглядеть квартира или помещение после ремонта.

Строительство и машиностроение

Архитекторы, инженеры и строители используют 3D-модели для планирования зданий и иных крупных сооружений, например мостов, автомобилей, самолетов и другой техники.

Производство и бизнес

Зачастую новые товары до запуска в производство создают в формате 3D: продукты, игрушки, одежду, ювелирные изделия. Это позволяет наглядно увидеть, как продукция будет смотреться на человеке, рядом с ним или в интерьере. Товары в интернет-магазинах также нередко представлены в трехмерном формате.

Сфера искусства и развлечений: геймдев, киноиндустрия, телевидение

3D-моделирование позволяет посетить музей не выходя из дома, а также увидеть заставки на TV или погрузиться в игровые вселенные. Моделлеры принимают участие и в производстве анимационных фильмов — «В поисках Немо», «Тачки», «ВАЛЛ-И». В неанимационных роликах моделлеры разрабатывают двойников персонажей, а также участвуют в создании спецэффектов или «дорисовывают» реальность.

Реклама и маркетинг

Моделлеры нередко участвуют в создании рекламных макетов и наружной рекламы, в том числе на 3D-билбордах, разработке дизайна упаковки, выставочных стендов, POS-материалов, маскотов. Важную роль трехмерная графика играет и при демонстрации какого-либо продукта, например, для потенциальных заказчиков или инвесторов.

Кроме того, с результатами работы, в которой принимал участие 3D-моделлер, мы сталкиваемся буквально в каждом супермаркете. Например, когда видим коллекции игрушек, которые можно приобрести по программе лояльности. Так, команда лояльности «Х5 Клуб» совместно с 3D-специалистом Nidgus создала фигурки, среди которых знаменитая кассирша Галя. Впрочем, пока набор представлен только в виртуальном формате.

Медицина

В медицинской сфере 3D-моделирование помогает визуализировать планируемые изменения, например, в пластической хирургии. А также позволяет моделировать протезы, имплантаты, отдельные органы. Так, 3D-модель органов пациента может стать решающим фактором при принятии сложного решения об операции. Объемное изображение позволит увидеть, как будет проходить процедура, и более точно спрогнозировать результат.

Количество областей применения 3D-моделинга растет с каждым годом. Этому способствует и развитие 3D-печати. Услугами 3D-типографии уже сегодня может воспользоваться любой человек. Эксперты утверждают, что через несколько лет 3D-принтеры будут доступны как пылесосы, а печать еды, лекарств и даже домов станет массовой. Это означает, что востребованность профессии 3D-моделлера станет еще выше.

Кто может научиться 3D-моделингу

Мастеру по 3D-моделированию необходимо владеть определенными hard skills.

Уметь рисовать, проектировать или лепить

У некоторых моделлеров нет художественного образования. Однако для работы важно понимать основы композиции или постановки света. Вот почему скульпторы, художники или архитекторы, в отличие от тех, кто не знаком с проектированием, рисованием или лепкой, быстрее осваивают профессию моделлера. Впрочем, при желании эти навыки, как и остальные, можно освоить.

Знать основы текстурирования и рендеринга

Моделлеру необходимо уметь создавать освещение, устанавливать точки обзора, настраивать рендер для финальной визуализации, накладывать растровые изображения для придания цвета и фактуры. А чтобы последние реалистично легли на модель, важно понимать, как делать развертку.

Знать, как искать референсы

Начало любой работы начинается с поиска и изучения дополнительных изображений. Это помогает создать максимально реалистичный рендер.

Уметь работать в программах 3D-моделирования и графических редакторах

Например, с 3ds Max, Maya, Blender, Autocad, Photoshop, Corel DRAW, zBrush.

Понимать основные принципы анатомии и физики

К примеру, чтобы оживить персонажа, важно понимать основы анатомии и биомеханики. Иначе объект будет двигаться нереалистично. Кроме того, когда моделлер разбирается в основах, он более востребован и независим от других специалистов.

Владеть иностранными языками

Знание иностранных языков открывает доступ к большему количеству специализированной литературы, обучающих видео, а также позволяет выйти на международные рынки.

Между тем твердых навыков для работы недостаточно. Успешного стартовать и развиваться в профессии 3D-моделлеру помогают следующие soft skills.

Наблюдательность и внимание к мелочам

Капли пота на лице, царапины на поверхности или блики солнечного света на стене в разное время суток делают объекты реалистичными. Важно учиться подмечать мелочи в жизни, чтобы затем переносить их в проекты.

Усидчивость и терпение

Моделлер тщательно прорабатывает нюансы, формы и пропорции каждой детали. Поэтому для качественного результата необходимо проводить за компьютером большую часть дня.

Аналитическое мышление и креативность

Специалисту необходимо анализировать информацию, которую он получает от коллег по проекту или заказчика, а также регулярно решать творческие задачи. Особенно когда каждый новый проект отличается от предыдущих работ.

Кроме того, у специалистов, которые механически создают объекты, существует предел развития и быстрее появляется усталость от работы. Чтобы этого не произошло, следует проявлять креативность и каждый раз искать новые подходы.

Коммуникабельность и умение работать в команде

Нередко моделлер коммуницирует не только с заказчиками, но и с коллегами по проектам: от других CG-художников до сотрудников отдела маркетинга или продаж. Ему важно уметь слышать других, аргументировать свою позицию, чтобы совместно находить эффективные решения.

Пунктуальность и ответственность

Независимо от формата работы, удаленного или в студии, важно соблюдать дедлайны и не подводить коллег и заказчиков.

Любознательность и желание непрерывно учиться

Индустрия CG развивается стремительно. Появляются программы, которые предоставляют новые визуальные возможности. Существующие же инструменты регулярно обновляются. 3D-моделлеру важно осваивать новое, следить за новостями и интересоваться трендами.

Примеры работ учеников Rebotica

Как долго учатся профессии

Специальности «моделирование» в вузах не существует. Однако при выборе профессии можно обратить внимание на те, которые связаны с дизайном и программированием. Их получение существенно сократит дальнейший срок погружения в моделирование и позволит освоить его за 3-6 месяцев. В иных случаях на освоение профессии может потребоваться 1-2 года.

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SWOT-анализ и «метод кругов»: как не ошибиться при выборе профессии

Изучать моделирование можно на специальных курсах, которые несложно найти в сети. При этом многие учатся самостоятельно: осваивают необходимые скилы с помощью роликов или специализированной литературы, например:

«Цифровое моделирование» Уильяма Вогана — эксперт знакомит с основными приемами, которые используют для построения моделей в различных 3D-редакторах.

«Практическое пособие. Blender 3.0 для любителей и профессионалов» Фелиции Хэсс — пособие содержит иллюстрации, примеры и помогает адаптироваться в программе тем, кто решил попробовать себя в 3D.

«Методы анимации лица. Мимика и артикуляция» Билла Флеминга — в книге описаны универсальные методы 3D-моделирования и анимации, а также важные нюансы необходимые для работы, например, как синхронизировать речь персонажа с движением губ.

Сколько зарабатывают 3D-моделлеры

Заработок 3D-специалиста зависит от опыта, навыков, наличия времени и скорости выполнения задач. Поэтому на порталах рядом с вакансиями зачастую можно увидеть диапазон цен или минимальную сумму без определенного потолка. В целом же уровень заработной платы, который предлагают студии, колеблется от 20 до 200 тысяч рублей в месяц.

Однако 3D-моделлеры нередко работают на себя и находят заказы на тематических форумах, платформах, биржах фриланса, в Telegram-каналах: Kwork.ru, «Хабр Фриланс», Render.ru, Upwork, @devjobs, @CGfreelance.

Или вовсе продают готовые модели. Например, на порталах 3DDD, Turbosquid, Cgtrader, Shapeways. Цена зависит от сложности и может составлять и 2 тысячи рублей, и 30 тысяч рублей и выше за единицу. Но прежде чем делать модель для продажи, следует подумать, кого она заинтересует.

Так, например, для дизайнеров могут быть актуальны детали интерьера. А в индустрии игр будут востребованы оптимизированные, «легкие» модели low poly — с минимальным количеством полигонов.

Знание иностранных языков позволит выйти на международный рынок и зарабатывать больше. Так, в Америке заработная плата моделлера колеблется от $2798 и доходит до $8829, а в среднем составляет почти $5500 в месяц.

При поиске работы важно учитывать, что работодатели по-разному формулируют название специальности. Вместо привычного 3D-моделлера могут искать 3D-художников, дизайнеров, визуализаторов и дженералистов. Или использовать формулировку на латинице: 3D-modeler, 3D-artist.

Заменит ли моделлеров искусственный интеллект

Сегодня искусственный интеллект для решения рабочих задач используют или планируют внедрять во многих предприятиях, в том числе, в компаниях из списка Fortune 500.

Между тем платформы ИИ в сфере графического дизайна уже существуют. Наиболее популярные из них — генеративный искусственный интеллект Magic3D, а также Midjourney, DALL-E 2, Stabble Diffusion, GLIDE, Latent Diffusion. Этот факт вызывает немалые опасения у специалистов в 3D-искусстве. Так, к примеру, художники в конце прошлого года устроили онлайн-бунт с девизом «Нет изображениям, сгенерированным ИИ».

При этом эксперты признают, что ИИ не сможет полностью заменить людей в ближайшем будущем. А некоторые и вовсе призывают не зацикливаться на страхе и предлагают менять фокус, концентрируясь на том, что ИИ делать не может.

Так, Макс Тегмарк, астрофизик, специалист по машинному обучению и автор книги «Жизнь 3.0: быть человеком в эпоху искусственного интеллекта» предложил переименовать Homo sapiens в Homo sentiens, подчеркнув, что именно чувства и субъективный опыт, а не разум — основное преимущество человека на фоне неустанно совершенствующегося ИИ.

Важно помнить, что 3D-специалисты используют сочетание технических навыков и художественного таланта для создания своих проектов. А ИИ — это нейросеть, ограниченная алгоритмами и генерирующая изображение на основе текстовых запросов и визуальных референсов. Конструкции, созданные с помощью ИИ, зачастую не адаптированы к меняющимся обстоятельствам.

При этом люди способны учитывать широкий спектр факторов при создании дизайна, в том числе контекст, этику, конкретные потребности и предпочтения заказчика. Более того, существует риск одинакового текстового запроса у разных заказчиков, а соответственно — и идентичных результатов, которые выдаст ИИ.

Необходимо также понимать, что генерация изображения — это лишь один из этапов. Поэтому стоит рассмотреть в ИИ инструмент для оптимизации процессов, а не конкурента. Так, нейросети можно использовать для генерации изображений-референсов или для поиска нужного материала: формы, цвета, текстуры.

Освоить профессию 3D-моделлера и оставаться конкурентоспособным в эпоху ИИ помогут освоение базовых навыков, а также регулярное повышение квалификации, оперативное изучение и включение в работу новейших инструментов, оттачивание индивидуального стиля и непрерывное совершенствование художественного видения.

Иллюстрации и фото на обложке предоставлены автором