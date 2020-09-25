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YOUNG

«Меня завораживает процесс печати». Десятиклассник — о своём увлечении 3D-моделированием

YOUNG
Илья Дановский
Илья Дановский

Победитель олимпиады «Траектория Будущего»

Анна Меликян

Каждый год в России проходит олимпиада «Траектория будущего». Участие и победа в таком мероприятии позволяют участникам оценить свои ИТ-силы, получить сертификаты и позже устроиться на  стажировку в одну из крупнейших ИТ-компаний   

В этом году одним из главных призеров олимпиады стал десятиклассник Илья Дановский из Уфы, он прошел сертификацию по 3D-моделированию в Autodesk Fusion 360 и получил максимальное количество баллов — 1000 с первого раза. Подобного результата никто раньше не достигал. Илья рассказал, как пришел к успеху и какое будущее видит за 3D-моделированием.
«Меня завораживает процесс печати». Десятиклассник — о своём увлечении 3D-моделированием

Как я увлёкся 3D-моделированием

Три года назад мне стала интересна робототехника. Мои родители нашли для меня центр технического творчества. Я начал заниматься программированием Arduino, и уже через месяц собрал своего первого робота. 

В этом центре у меня был доступ к 3D-принтерам, мы могли печатать модели по уже готовым образцам или создавать собственные. Меня всегда завораживал процесс печати. А еще было огромное желание научиться создавать собственные детали для своих роботов.

Так и началось мое знакомство с 3D-моделированием. Сначала я работал с простыми программами, затем перешел на Fusion 360 от Autodesk, потому что это профессиональный софт с большим набором инструментов. Я разбирался во всем сам, благо там удобный интерфейс, узнавая необходимую информацию из разных видеокурсов и статей.

Конечно, как и в любом деле, сначала получалось не все, что хотелось. Возникало множество трудностей, которые сейчас уже даже не могу вспомнить. В основном, все упиралось в незнание возможностей Fusion 360 и неумение правильно и эффективно пользоваться ими.

Подготовка к олимпиаде

Подготовка к олимпиаде не заняла у меня много времени: я был уже хорошо знаком с интерфейсом программы. Я изучил некоторые темы, которые не были мне до конца понятны, и решал тестовые экзамены Autodesk Certified User: Fusion 360 на платформе GMetrix.

3D-моделирование не так сложно освоить, как кажется. Лично я разобрался в создании простых моделей всего за одну неделю. На данный момент существует огромное количество курсов на эту тему, как платных, так и бесплатных. По моему мнению, с них и стоит начинать. Из предметов, которым учат в школе, также окажутся полезными познания в области геометрии.

Unsplash

Олимпиада «Траектория будущего» прошла летом этого года. Я получил сертификацию Autodesk Fusion 360 на максимальный балл из возможных — набрал 1000. Так как участников в этой компетенции было не много, я не дожидался финала и был объявлен победителем сразу после полуфинала. 

Я участвую и в других олимпиадах. Например, в этом году в турнире от Национальной технологической инициативы по профилю «Передовые производственные технологии» в качестве 3D-моделиста. Для этой олимпиады важно было создавать максимально технологичные детали, и я начал углублять свои знания в области генеративного дизайна. Это одно из самых перспективных направлений в 3D-моделировании.

Его суть заключается в том, что тот или иной продукт проектируется алгоритмами — они просчитывают большое число вариантов конструирования объекта и выбирают лучшие. При этом за человеком остается важная задача — определить параметры и ограничения объекта, а затем принять финальное решение.

Поддержка родителей и новые друзья

Родители с самого начала отнеслись к моему новому увлечению очень положительно, всегда помогали мне и радовались новым достижениям вместе со мной. За это я им очень благодарен. Примером для подражания на протяжении всей моей жизни был мой дед. Он связал свою жизнь с инженерным делом, и сейчас я хочу следовать по его стопам.

Я несколько раз пытался заинтересовать своих школьных друзей темой генеративного дизайна и 3D-моделирования в целом. Но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом — им это было просто не интересно. Но ничего страшного в этом нет, понимаю, что у всех разные увлечения.

Но у меня появились и новые знакомства с людьми, которые, как и я, увлекаются 3D-моделированием. Это стало возможным благодаря участию на олимпиадах и других профильных мероприятиях. У них можно узнать что-то новое или самому поделиться своими открытиями.

Какие у меня планы на будущее

Я хочу связать свою жизнь с инженерным делом. Сегодня, мне кажется, абсолютно любая техническая специальность включает в себя 3D-моделирование. Так что я не сомневаюсь в том, что 3D-моделирование и генеративный дизайн станут частью моей будущей профессии. 

Я постоянно занят в создании каких-либо проектов. Иногда это мои собственные идеи, а иногда помогаю друзьям в реализации их идей. Сейчас я работаю над системой электрики для ламинарных фонтанов. Это проект включает в себя проектирование герметичных корпусов для электроники и работу с ней непосредственно.

В голове уже давно вертится идея по созданию собственного автомобиля на радиоуправлении. Хочу сделать его максимально легким и прочным, технологичным и простым в обслуживании и использовать в его создании 3D-печать и технологии работы с металлом. Если честно, я до сих пор не понимаю, что останавливает меня от воплощения в жизнь данного проекта — наверное, займусь им в ближайшее время.

Фото на обложке: Unsplash

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