На GeekBrains клиенты подали иск из-за отказов возвращать деньги за курсы

Клиенты образовательного сервиса GeekBrains подали коллективный иск из-за отказа платформы возвращать деньги за курсы. Общая сумма требований — 4,5 млн рублей.
Заявление принял Савеловский районный суд Москвы. Всего в иске участвует 31 студент платформы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на DestraLegal.ru.
Компания обосновывает отказ правилами своей оферты: клиенту возвращаются 100% стоимости в течение трех дней со дня покупки; 30% — в течение 14 дней; 15% — в течение 14–30 дней; ничего, если с момента покупки прошло более 30 дней.
«При этом в некоторых случаях доступ непосредственно к приобретенному курсу, а не к вводным урокам, GeekBrains предоставляет только по истечении 30 дней с момента покупки. Такие правила нарушают права потребителей»,— заявили в DestraLegal.ru.
В GeekBrains не стали комментировать иск, но сообщили, что это нормально, если кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. «Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно», — заверили в компании.
Юристы уверены, что у истцов хорошие шансы на победу, а исход дела может повлиять и на обращения от клиентов к другим образовательным платформам с такими же претензиями.
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Фото на обложке: TheCorgi /
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