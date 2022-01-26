На GeekBrains клиенты подали иск из-за отказов возвращать деньги за курсы

Заявление принял Савеловский районный суд Москвы. Всего в иске участвует 31 студент платформы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на DestraLegal.ru.

Компания обосновывает отказ правилами своей оферты: клиенту возвращаются 100% стоимости в течение трех дней со дня покупки; 30% — в течение 14 дней; 15% — в течение 14–30 дней; ничего, если с момента покупки прошло более 30 дней.

«При этом в некоторых случаях доступ непосредственно к приобретенному курсу, а не к вводным урокам, GeekBrains предоставляет только по истечении 30 дней с момента покупки. Такие правила нарушают права потребителей»,— заявили в DestraLegal.ru.

В GeekBrains не стали комментировать иск, но сообщили, что это нормально, если кому-то из десятков тысяч студентов может не подойти конкретный курс. «Тогда мы просто вернем деньги или предложим другие программы бесплатно», — заверили в компании.

Юристы уверены, что у истцов хорошие шансы на победу, а исход дела может повлиять и на обращения от клиентов к другим образовательным платформам с такими же претензиями.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!