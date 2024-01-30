Отказавшиеся от курсов GeekBrains студенты отсудили у компании 23,5 млн рублей. Большинство претензий урегулировали в рамках мирового соглашения. В 2022 году к образовательной платформе подали несколько коллективных исков из-за невозврата денег после отказа от прохождения курсов вопреки условиям оферты.

Клиенты образовательной платформы GeekBrains вернули 23,5 млн рублей компенсации за курсы, от прохождения которых отказались в начале обучения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на юридических представителей истцов.

В 2022 году к GeekBrains поступило несколько коллективных исков, в которых утверждалось, что компания отказалась возвращать деньги за курсы, от которых купившие их клиенты отказались в начале обучения.

Условия оферты GeekBrains предполагали, что компания вернет клиентам 100% суммы в течение трех дней с даты покупки, 30% – в течение двух недель, 15% – в течение месяца.

По словам представителей истцов, они выиграли 155 дел в отношении GeekBrains. Большинство претензий урегулировали в рамках мирового соглашения.

Фото на обложке: Tingey Injury Law Firm / Unsplash