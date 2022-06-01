Персональные данные клиентов GeekBrains утекли в сеть

В сеть утекли персональные данные клиентов образовательного ресурса GeekBrains. Полная база содержит 6 млн записей – номера телефонов, адреса электронной почты и имена пользователей.

На утечку обратил внимание Telegram-канал in4security. В нем опубликован скриншот с персональными данными некоторых клиентов GeekBrains.

Файл с данными, который находится в открытом доступе, содержит 100 тысяч строк – это имена, номера телефонов и адреса электронной почты клиентов образовательного ресурса. При этом уточняется, что полная база насчитывает 6 млн строк.

«В размещенном фрагменте базы присутствует большое количество тестовых записей, связанных с сервисом GeekBrains, что может подтверждать реальность выложенных данных», – говорится в сообщении канала.

В GeekBrains на момент публикации официально не подтвердили факт утечки – сообщений об этом на сайте компании и в группах в социальных сетях не было.

Позже в GeekBrains рассказали RB, что знают об утечке. Она касается данных о некоторых приобретенных ресурсах и не затрагивает банковские реквизиты и сведения о банковских картах пользователей, уточнили в компании.

«Мы делаем все возможное для предотвращения распространения данных. В настоящее время компания проводит внутреннее расследование», – отметили в GeekBrains.

31 мая в Delivery Club подтвердили, что в сеть утекли персональные данные клиентов и курьеров компании. Причиной утечки стало внешнее воздействие, заявили в Delivery Club.

21 апреля «Яндекс.Еда» получила штраф в размере 60 тысяч рублей из-за утечки данных клиентов. В компании заявили, что причиной стали недобросовестные действия одного из сотрудников.

19 мая власти сообщили о намерении ввести оборотные штрафы для бизнеса в размере 1% от годового оборота за утечку персональных данных.

Фото на обложке: boardrussia