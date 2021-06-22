GeekBrains проводит набор на курс по системной аналитике

22 июня стартовали занятия курса «Системный аналитик» от GeekBrains. Организаторы приглашают опытных ИТ-специалистов, бизнес- и начинающих системных аналитиков. Обучение платное.

Программа состоит из вебинаров, видеокурсов и практических заданий и рассчитана на пять месяцев. Студенты создадут четыре проекта и защитят дипломную работу. По словам организаторов, выпускники получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Учащиеся изучат:

основы Git;

процесс разработки ПО;

основы реляционных баз данных;

системный анализ и другое.

В качестве преподавателей выступят специалисты из X5 Retail Group, «Альфа-Банка», «Ростелекома», «Иннотеха».

Узнать подробности и записаться можно на сайте.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock