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GeekBrains проводит набор на курс по системной аналитике

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

22 июня стартовали занятия курса «Системный аналитик» от GeekBrains. Организаторы приглашают опытных ИТ-специалистов, бизнес- и начинающих системных аналитиков. Обучение платное.

GeekBrains проводит набор на курс по системной аналитике

Программа состоит из вебинаров, видеокурсов и практических заданий и рассчитана на пять месяцев. Студенты создадут четыре проекта и защитят дипломную работу. По словам организаторов, выпускники получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Учащиеся изучат:

  • основы Git;
  • процесс разработки ПО;
  • основы реляционных баз данных;
  • системный анализ и другое.

В качестве преподавателей выступят специалисты из X5 Retail Group, «Альфа-Банка», «Ростелекома», «Иннотеха».

Узнать подробности и записаться можно на сайте.

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock

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