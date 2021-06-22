GeekBrains проводит набор на курс по системной аналитике

Евгения Хрисанфова
22 июня стартовали занятия курса «Системный аналитик» от GeekBrains. Организаторы приглашают опытных ИТ-специалистов, бизнес- и начинающих системных аналитиков. Обучение платное.
GeekBrains проводит набор на курс по системной аналитикеЕвгения Хрисанфова
Программа состоит из вебинаров, видеокурсов и практических заданий и рассчитана на пять месяцев. Студенты создадут четыре проекта и защитят дипломную работу. По словам организаторов, выпускники получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
Учащиеся изучат:
- основы Git;
- процесс разработки ПО;
- основы реляционных баз данных;
- системный анализ и другое.
В качестве преподавателей выступят специалисты из X5 Retail Group, «Альфа-Банка», «Ростелекома», «Иннотеха».
Узнать подробности и записаться можно на сайте.
Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Стимул для спроса на рынке труда» – CEO Protalent Lab о «приземлении» IT-гигантов в России
- 2 В Москве пройдет церемония награждения победителей конкурса «Герои пера»
- 3 Бэкстейдж-профессии, на которые стоит обратить внимание
- 4 Как узнать, когда вы наняли не того человека, и что с этим делать
- 5 МФТИ запустил онлайн-курс «Python и инструменты машинного обучения»