Google представила ИИ-модель Gemini 2.5 — она умеет рассуждать

Google представила новое семейство моделей Gemini 2.5 на базе искусственного интеллекта. Первой нейросетью в линейке стала Gemini 2.5 Pro Experimental, которая умеет рассуждать и выдавать более точные ответы на сложные запросы. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Гендиректор Google Сундар Пичаи на своей странице в соцсети X назвал Gemini 2.5 самой интеллектуальной моделью компании. По словам Пичаи, нейросеть лидирует в нескольких тестах для искусственного интеллекта, умеет рассуждать и писать код значительно лучше предыдущих версий.

Результаты тестов. В блоге Google опубликовала результаты тестирования в различных бенчмарках, включая Humanity’s Last Exam, GPQA diamond, AIME 2025, AIME 2024 и другие. В ряде из них Gemini 2.5 Pro Experimental превзошла модели от конкурентов — OpenAI, Anthropic и DeepSeek.

Как воспользоваться моделью? Gemini 2.5 Pro Experimental доступна на платформе Google AI Studio. Нейросеть также появилась в приложении Gemini для обладателей подписки Gemini Advanced стоимостью $20 в месяц (около 1,7 тыс. рублей).

Ранее Google сделала функцию Deep research в Gemini, которая позволяет нейросети более детально собирать информацию и анализировать ее, бесплатной для всех пользователей.