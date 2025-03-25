Google представила ИИ-модель Gemini 2.5 — она умеет рассуждать
Google представила новое семейство моделей Gemini 2.5 на базе искусственного интеллекта. Первой нейросетью в линейке стала Gemini 2.5 Pro Experimental, которая умеет рассуждать и выдавать более точные ответы на сложные запросы. Об этом компания сообщила в своем блоге.
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Гендиректор Google Сундар Пичаи на своей странице в соцсети X назвал Gemini 2.5 самой интеллектуальной моделью компании. По словам Пичаи, нейросеть лидирует в нескольких тестах для искусственного интеллекта, умеет рассуждать и писать код значительно лучше предыдущих версий.
Результаты тестов. В блоге Google опубликовала результаты тестирования в различных бенчмарках, включая Humanity’s Last Exam, GPQA diamond, AIME 2025, AIME 2024 и другие. В ряде из них Gemini 2.5 Pro Experimental превзошла модели от конкурентов — OpenAI, Anthropic и DeepSeek.
Как воспользоваться моделью? Gemini 2.5 Pro Experimental доступна на платформе Google AI Studio. Нейросеть также появилась в приложении Gemini для обладателей подписки Gemini Advanced стоимостью $20 в месяц (около 1,7 тыс. рублей).
- Ранее Google сделала функцию Deep research в Gemini, которая позволяет нейросети более детально собирать информацию и анализировать ее, бесплатной для всех пользователей.
Фото на обложке: Shubham Dhage / Unsplash
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