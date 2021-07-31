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Опрос: женщины хотят выбирать «мужские» профессии, а мужчины «женские» — не очень

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Большинство женщин хотели бы попробовать себя в традиционно «мужской» профессии. А вот мужчин, желающих заняться «женским» делом, оказалось гораздо меньше.

Опрос: женщины хотят выбирать «мужские» профессии, а мужчины «женские» — не очень

Почти две трети женщин (64%) признались, что по возможности освоили бы одну из профессий, традиционно считающихся «мужскими», следует из результатов опроса сервиса Superjob. Большинство респонденток (9%) выбрали бы работу пилота.

За остальные варианты опрошенные женщины проголосовали примерно одинаково: 7% у профессии водителя, 5% — у любой руководящей должности, 3% достались космонавтам, сварщикам, строителям, полицейским. В списке ответов можно найти почти любые работы, которые в нашем обществе хоть и доступны для женщин, но все же до сих пор считаются исключительно мужскими (например. спасатель, пожарный, плотник, кузнец, автогонщик и другие).

Мужчины же, как следует из опроса, в целом довольны своей гендерной ролью в выборе профессии — чуть более трети (38%) опрошенных были бы готовы попробовать свои силы в работе, которая считается «женской». Больше всего из тех, кто готов (4%), выбрали бы профессию повара или кондитера. Примечательно, что в списке традиционно женских профессий тоже оказались руководящие должности (их выбрали 2% респондентов) и водители (тоже 2%).

В опросе участвовали 2000 человек со всей России, все респонденты — экономически активные совершеннолетние гражданки и граждане. Исследование хорошо показывает, что гендерные роли в выборе профессии продолжают исчезать.

В большинстве случаев профессии, выбранные женщинами и мужчинами, доступны и противоположному полу, а некоторые позиции вообще совпадают. В последние годы профессиональные границы между гендерами стираются все сильнее: два года назад это, например, признало и министерство труда, разрешив, наконец, женщинам занимать сразу 100 должностей, которые до этого им были недоступны.

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Фото: Unsplash

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