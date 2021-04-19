GenerationS расскажет о корпоративных инновациях онлайн

Платформа по развитию корпоративных инноваций Generations проводит набор на образовательный онлайн-курс «Погружение в корпоративные инновации».
Курс разработан и для тех, кто уже желает улучшить свои компетенции в области корпоративных инноваций, так и для тех, кто изучает построение инновационных процессов с нуля. Обучающие блоки и возможность получения сертификатов будут полезны как топ-менеджерам компаний, так и специалистам в области стратегии и инноваций.
Вести курс будут практикующие представители корпораций и инфраструктуры, таких как TechLab (PepsiCo Россия), Кировский завод, MTS StartUp Hub, SAP и т.д.
Слушатели смогут ознакомиться с принципами работы корпоративных инноваций, научатся определять стадии инновационной зрелости компании, разрабатывать инновационную стратегию, формировать модели работы со стартапами, узнают о методах быстрой оценки эффективности пилотных проектов и других важных инструментах развития инновационной среды в компании.
Программа курса, в зависимости от выбранной категории, включает онлайн-лекции и тесты, менторские сессии для построения индивидуального плана развития, домашние задания.
Онлайн-курс не привязан к конкретной дате – вы сами выбираете дату и время своего обучения.
Ознакомиться с онлайн-курсом и получить бесплатный демо-доступ к первой лекции можно по ссылке.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 РЭШ проведет второй курс гостевых лекций по экономике
- 2 Онлайн и офлайн: как бизнесу использовать концепцию гибридного ритейла
- 3 Цифровизация ветеринарной отрасли: главные проблемы и как их решить
- 4 Стартапы vs корпорации. Как работать компаниям в условиях цифровизации
- 5 Как построить бэк-офис на технологиях искусственного интеллекта