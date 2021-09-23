Genesis представил в России кроссовер GV70 и спорт-седан G70

Официальный российский дебют двух новинок Genesis — среднеразмерного кроссовера GV70 и обновленного спорт-седана G70 — прошел в Москве. Российская премьера моделей состоялась в рамках масштабного мероприятия, посвященного запуску новых продуктов и сервисов бренда.

Genesis GV70 — второй кроссовер бренда. В России автомобиль доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (249 л. с.) и 3,5 л (379 л. с.), а также с 2,2-литровым дизельным мотором (199 л. с.) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Новый Genesis GV70 предлагается на российском рынке в пяти различных комплектациях по максимальной рекомендованной розничной цене от 4 150 000 руб.

Кроссовер Genesis GV70

Кроссовер GV70 — первая модель бренда с поддержкой телематических сервисов Genesis Connected Services, через которые владелец может получать информацию об автомобиле на телефон и дистанционно управлять некоторыми функциями: запустить двигатель, прогреть или охладить салон, включить подогрев и вентиляцию сидений первого или второго ряда, заблокировать и разблокировать двери, открыть и закрыть окна. Также через сервис можно найти автомобиль на парковке и посмотреть изображение с камер кругового обзора. Для покупателей Genesis GV70 сервисы будут бесплатны в течение трех лет после приобретения автомобиля.

Второй новинкой российского рынка стал обновленный спорт-седан Genesis G70 — модель с не менее яркой атлетичной внешностью. После обновления модель предлагается в пяти различных комплектациях с бензиновым 3,3-литровым агрегатом V6 с двойным турбонаддувом, развивающим 370 л. с., а также с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем T-GDI, доступным в 197-сильной и 247-сильной версиях.

Спорт-седан Genesis G70

Максимальная рекомендованная розничная цена обновленного седана в России начинается от 3 100 000 рублей. Обе новинки уже доступны для заказа в России как в бренд-пространстве Genesis Lounge, так и в официальных дилерских центрах.

Помимо российской премьеры нового кроссовера GV70 и обновленного спорт-седана G70 в рамках презентации были представлены основные стратегические направления развития бренда на ближайший год.

Одним из важнейших шагов компания называет формирование новой дилерской сети. Ранее автомобили Genesis продавались в специальных зонах в автосалонах Hyundai, теперь это будут отдельно стоящие дилерские центры с фирменной стилистикой бренда.

Также в ближайшее время начнет работу новая онлайн-платформа. Покупатели смогут онлайн выбрать модель, модификацию, комплектацию, пакет и цвет, оформить кредит или приобрести страховой продукт. База доступных автомобилей будет регулярно пополняться.

Премьера нового кроссовера GV70 и обновленного спорт-седана G70

Кроме того, планируется запуск нового продукта – «Гарантированная мобильность». В случае негарантийного ремонта или при ДТП клиентам Genesis будет предоставлен G80 нового поколения из специального парка.

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Фото: пресс-служба Genesis