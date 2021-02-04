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Геолокация мобильного абонента перестанет быть тайной

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Минцифры России предложило исключить данные о местоположении мобильного устройства из списка сведений, попадающих под действие нормы о тайне связи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра Олега Иванова.

Геолокация мобильного абонента перестанет быть тайной

Проект поправок в закон «О связи» был подготовлен по поручению президента. Доработка законодательства сможет упростить и ускорить поиск пропавших без вести, пояснил представитель министерства.

Координаты абонентских устройств пока считаются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Если инициатива будет принята, госорганы, занимающиеся  оперативно-розыскной деятельностью, смогут получить их по запросу без решения суда.

Иванов добавил, что изменения не приведут к нарушению закона о персональных данных, потому что сведения о местоположении мобильных телефонов к ним не относятся. Поправки вынесут на общественное обсуждение после того, как их рассмотрят федеральные органы.

Фото: WHYFRAME / Shutterstock

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