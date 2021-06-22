Евгения Хрисанфова
23 июня состоится церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Герои пера» — журналистов, блогеров, авторов корпоративных изданий и СМИ, которые выпускают статьи на социальные темы.
В Москве пройдет церемония награждения победителей конкурса «Герои пера»Евгения Хрисанфова
В конкурсе представлены несколько номинаций:
- «Корпоративная пресса» — для авторов и редакций корпоративных изданий;
- «ТВ-герой» — для телевизионных каналов;
- «На линии добра» — для интернет-порталов и информационных агентств;
- «Печать общества» — для редакций газет и журналов;
- «За социальное партнерство» — за лучший социальный проект, организованный СМИ;
- «Поколение добра» — для СМИ, выпускаемых студентами или кафедрами вузов и ссузов;
- «Сети добра» — для блогеров и групп в социальных сетях.
- «Симпатия жюри».
Список номинантов можно найти на сайте. Желающие посетить церемонию могут пройти аккредитацию, написав организаторам на электронную почту.
Фото на обложке: Undrey / Shutterstock
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