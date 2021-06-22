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В Москве пройдет церемония награждения победителей конкурса «Герои пера»

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

23 июня состоится церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Герои пера» — журналистов, блогеров, авторов корпоративных изданий и СМИ, которые выпускают статьи на социальные темы.

В Москве пройдет церемония награждения победителей конкурса «Герои пера»

В конкурсе представлены несколько номинаций:

  1. «Корпоративная пресса» — для авторов и редакций корпоративных изданий;
  2. «ТВ-герой» — для телевизионных каналов;
  3. «На линии добра» — для интернет-порталов и информационных агентств;
  4. «Печать общества» — для редакций газет и журналов;
  5. «За социальное партнерство» — за лучший социальный проект, организованный СМИ;
  6. «Поколение добра» — для СМИ, выпускаемых студентами или кафедрами вузов и ссузов;
  7. «Сети добра» — для блогеров и групп в социальных сетях.
  8. «Симпатия жюри».

Список номинантов можно найти на сайте. Желающие посетить церемонию могут пройти аккредитацию, написав организаторам на электронную почту.

Фото на обложке: Undrey / Shutterstock

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