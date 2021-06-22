23 июня состоится церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Герои пера» — журналистов, блогеров, авторов корпоративных изданий и СМИ, которые выпускают статьи на социальные темы.

В Москве пройдет церемония награждения победителей конкурса «Герои пера»