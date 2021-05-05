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«Как кипятильник в океан вставлять»: глава Google в России об отечественных трендах в Youtube

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Google в России Юлия Соловьева дала полуторачасовое интервью Надежде Стрелец и рассказала, в частности, о трендах отечественного Youtube.

«Как кипятильник в океан вставлять»: глава Google в России об отечественных трендах в Youtube

Соловьева уверена, что в «российском Youtube, как и в другом – много всего», и «говорить про российский Youtube – это все равно, что кипятильник в океан вставлять» . Среди трендов она отметила: образовательный и бьюти секторы, интервью, а также гейминговый контент, «когда люди рассказывают про игры и играют в них».

«Мы не российский телевизор, который ограничен форматом и количеством программ», – отметила Юлия Соловьева.

Youtube прекрасен тем, что остается достаточно фрагментированным, считает Соловьева.

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Фото на обложке: Надежда Стрелец / Youtube.com

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