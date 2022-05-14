На фоне длительного падения биржевых индексов и антироссийских санкций сокращаются поставки электроэнергии в Финляндию, «Татнефть» продает шинный бизнес, Turkish Airlines продлевают запрет на полеты в Сочи, а Казахстан, Китай и Армения выигрывают от параллельного импорта в РФ. RB.RU продолжает следить за ключевыми бизнес-новостями в контексте украинского конфликта.

Длительное падение биржевых индексов, эффект параллельного импорта: главное для бизнеса 14 мая