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Длительное падение биржевых индексов, эффект параллельного импорта: главное для бизнеса 14 мая

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На фоне длительного падения биржевых индексов и антироссийских санкций сокращаются поставки электроэнергии в Финляндию, «Татнефть» продает шинный бизнес, Turkish Airlines продлевают запрет на полеты в Сочи, а Казахстан, Китай и Армения выигрывают от параллельного импорта в РФ. RB.RU продолжает следить за ключевыми бизнес-новостями в контексте украинского конфликта.

Длительное падение биржевых индексов, эффект параллельного импорта: главное для бизнеса 14 мая

В мире 

  • США могут «распространить действие санкционного режима» и «оказать давление» на иностранные банки, ищущие возможность работать с попавшими под санкции российскими компаниями в обход ограничений (заявление главы Минфина Адевале Адейемо, The New York Times). 
  • Индексы S&P и NASDAQ завершили неделю торгов, показав самое длительное  падение за 10 лет (6 недель подряд), Dow Jones — с 1980 года (7 недель подряд).
  • Индия запретила вывоз пшеницы из страны. Теперь это возможно лишь для «нуждающихся» государств по специальному разрешению правительства или в отношении «поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив» (Times of India).

 В России

  • Компания «Татнефть» продала шинный бизнес (доли и акции в 5 компаниях, включая производителей шин марок Kama и Kama Euro) холдингу «Татнефтехиминвест» (не связан с «Татнефтью»).
  • Финская электросетевая компания Fingrid заявила, что компания RAO Nordic Oy (дочерняя структура российской «Интер РАО») перестала поставлять ей электроэнергию «из-за сложностей с приемом платежей». 
  • Turkish Airlines продлили приостановку рейсов в Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Минск до 30 июня (ТАСС).
  • Казахстан, Китай и Армения могут выиграть от параллельного импорта в Россию, считает руководитель группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова («РИА Новости»).

Фото на обложке: Christian Wiediger / Unsplash


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