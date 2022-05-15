Уход иностранных банков, энергетический кризис и недвижимость Абрамовича: главное для бизнеса 15 мая

Ахмед Садулаев
UniCredit и Citigroup рассматривают варианты выхода с российского рынка, представитель Абрамовича опроверг информацию об аресте португальского имущества бизнесмена, правительство упразднило подкомиссию по AI и другие новости для бизнеса на фоне украинских событий.
Уход иностранных банков, энергетический кризис и недвижимость Абрамовича: главное для бизнеса 15 маяАхмед Садулаев
Мир
- Глава Германского промышленного союза заявил, что последствия прекращения поставок российского газа в страну «были бы катастрофическими».
- В свою очередь, президент Ассоциации нефти и газа США рассказал, что страна переживает «самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет».
- Еврокомиссия подготовила план по закупке российского газа, который позволит импортерам выполнить условия Москвы и при этом не нарушить санкции. В соответствии с планом европейские компании смогут открывать счета в долларах и евро в «Газпромбанке», о рублевых счетах ничего не говорится (Bloomberg).
Россия
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о готовящихся нижней палатой законодательных инициативах, направленных на защиту россиян и экономики страны от западных санкций. В их числе законопроекты о внешнем управлении ушедших компаний, поддержке лизингополучателей, изменения в бюджетное законодательство и другие.
Бизнес
- Португальская газета Publico сообщила об аресте местной недвижимости Романа Абрамовича стоимостью €10 млн. Представитель бизнесмена ответил, что «господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии» (РБК).
- Крупнейшая в мире нефтедобывающая компания Saudi Aramco на фоне роста цен на сырье и увеличения темпов добычи с начала военной спецоперации заработала за первый квартал 2022 года рекордные $39,5 млрд, что на 82% больше, чем год назад.
- На фоне роста цен на потребительские товары с начала спецоперации на 18% участились случаи воровства в российских магазинах. С февраля по апрель на один магазин в среднем приходилось около 130 краж.
IT
- Правительство РФ упразднило подкомиссию по развитию искусственного интеллекта. Соответствующее постановление было опубликовано в субботу.
Финансы
- Банковские группы UniCredit и Citigroup изучают возможности ухода из России. Citigroup предпочла бы продать российское подразделение банку, не попавшему под санкции, а UniCredit — обменять российские активы на иностранные активы российского банка (Financial Times).
- Западным банкам могут разрешить продать свой бизнес в РФ попавшим под санкции лицам или организациям (Financial Times).
Фото: Kapustin Igor / Shutterstock
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