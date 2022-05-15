UniCredit и Citigroup рассматривают варианты выхода с российского рынка, представитель Абрамовича опроверг информацию об аресте португальского имущества бизнесмена, правительство упразднило подкомиссию по AI и другие новости для бизнеса на фоне украинских событий.

Уход иностранных банков, энергетический кризис и недвижимость Абрамовича: главное для бизнеса 15 мая