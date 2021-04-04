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General Motors представил электрический внедорожник Hummer за 8,5 млн рублей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

General Motors (GM) показал новый полностью электрический внедорожник Hummer. Он поступит в продажу в 2023 году и будет стоить до $110 тысяч (почти 8,5 млн рублей). Об этом компания сообщила на своем сайте.

General Motors представил электрический внедорожник Hummer за 8,5 млн рублей

Внедорожник будет представлен в нескольких комплектациях. Стоимость электромобиля будет варьироваться от примерно $80 тысяч за базовую модель до $110 тысяч за специальную стартовую модель Edition 1 с доступным «экстремальным внедорожным пакетом». 

Цена Hummer EV изменяется в зависимости от дальности максимально возможного дальности пути, производительности и емкости аккумулятора. 

По заявлению GM, внедорожник сможет проехать от 400 до 480 километров в зависимости от версии авто. Разгон от 0 до 95 километров в час займет примерно 3,5 секунды. Мощность электромобиля составит до 830 лошадиных сил.

В компании пояснили, что производство внедорожника начнется с самой дорогой версии в начале 2023 года. Весной 2024 года запустится создание модели с менее дорогими комплектациями.

По данным CNBC, многоуровневые производство и ценообразование аналогичны тому, как GM выпускает свой пикап Hummer. Последний появится в продаже осенью этого года по максимальной цене в $112 тысяч. И только в 2024 году появятся пикапы стоимостью около $80 тысяч.

Внешне автомобили выглядят идентично, за исключением закрытой задней части внедорожника и открытой платформы пикапа. Оба Hummer оснащены новой версией передней решетки с прорезями, служащими для подсветки.

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Внедорожник, как и пикап, будет оснащен системой помощи водителю Super Cruise, которая позволяет управлять автомобилем без помощи рук.

Внедорожник и пикап Hummer будут производиться на сборочном заводе в Детройте. Это первые модели Hummer с тех пор, как в 2010 году GM прекратил их выпуск из-за потребления большого объема бензина.

Бронирование авто уже доступно на веб-сайте General Motors.

Фото: General Motors

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