Бизнес начал тестировать международные расчеты в «золотых» ЦФА
Бизнес начал тестировать трансграничные платежи в «золотых» цифровых финансовых активах (ЦФА). Выпуск ЦФА, международный характер которого не афишируется в эмиссионной документации, состоялся на одной из российских платформ в середине 2024 года, сообщили два источника «Ведомостей», близкие к сделке.
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По их словам, стоимость ЦФА этого выпуска привязана к одному из индексов золота и обеспечена залогом складского свидетельства — специальной ценной бумагой, которая подтверждает принятие товара на хранение на складе. В данном случае физическое золото хранится во фрипортах за рубежом, добавили собеседники. Инвестор может потребовать выкупа ЦФА, получить золото или его денежный эквивалент за границей и расплатиться за товар без необходимости переводить деньги через банки.
Выпуск носит тестовый характер, поэтому покупателем (за рубли) выступил соорганизатор сделки, отметили источники. Они добавили, что погашение ЦФА с высвобождением залога в пользу инвестора должно состояться в мае. По-настоящему рабочей эта схема может стать только в случае масштабирования, подчеркнул один из собеседников газеты.
Кто еще выпускал «золотые» активы? «Ведомости» напомнили, что ЦФА на золото ранее выпускались на российском рынке, но только в качестве инвестиционного инструмента для заработка инвесторов. В 2022–2023 годах о сделках с этим видом активов отчитался Сбербанк, а в 2023 году «Росбанк» разместил на площадке «Атомайз» первые гибридные ЦФА на золото, которые позволяют при погашении получить либо деньги, либо слитки.
Польза с ограничениями. Глава направления криптовалют и расчетов коллегии адвокатов Delcredere Андрей Стоянов назвал схему расчетов в «золотых» ЦФА интересной, отметив, что золото — один из наиболее ликвидных и универсальных активов. Однако вряд ли этот механизм решит все проблемы трансграничных расчетов в условиях санкций, так как он эффективен лишь в той степени, в какой ограничен круг его участников, заявил эксперт.
По словам Стоянова, «золотые» ЦФА могут выступать нишевым инструментом, который выгоден для отдельных операций стран, сталкивающихся с санкционным давлением, а также для нейтральных государств, готовых получать выгоду от обслуживания таких расчетов.
Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock / FOTODOM
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