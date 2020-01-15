Мальта назвала имена новых российских бизнесменов, получивших «золотой паспорт»

Правительство Мальты обновило список владельцев своих «золотых паспортов», которые выдаются в обмен на инвестиции. В числе тех, кто получил паспорта в 2018 году, оказались россияне, сообщает РБК.

Всего в 2018 году «золотые паспорта» Мальты получили 3,5 тысячи человек. В их числе оказались полные тезки российских бизнесменов и политиков:

акционера АФК «Система» Александра Горбатовского,

владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова,

основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина,

основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева,

экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика,

гендиректора компании Gamma Development и члена политсовета калининградского отделения «Единой России» Юрия Находкина,

членов совета директоров «Сити Инвест банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина,

председателя совета директоров чаефасовочной компании «Май» и экс-депутата Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко.

Из всех перечисленных только Лисиненко подтвердил РБК, что речь идет о нем. Он объяснил получение мальтийского паспорта глобализацией бизнеса.

«Мы уже сейчас экспортируем чай и кофе в 54 страны и планируем удвоить количество экспортных стран в ближайшие годы», — рассказал он.

Мальта выдает иностранцам «золотые паспорта» с 2013 года Чтобы получить мальтийское гражданство, нужно внести €650 тысяч в национальный инвестиционный фонд, вложить €150 тысяч в экономику страны, а также купить или арендовать жилье на Мальте.



По данным РБК, в период с 2014 по 2016 году паспорт Мальты получили основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и его семья, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц с семьей, а также полные тезки совладельца ICT Holding Александра Несиса и его родственников.

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