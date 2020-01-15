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Мальта назвала имена новых российских бизнесменов, получивших «золотой паспорт»

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Правительство Мальты обновило список владельцев своих «золотых паспортов», которые выдаются в обмен на инвестиции. В числе тех, кто получил паспорта в 2018 году, оказались россияне, сообщает РБК.

Мальта назвала имена новых российских бизнесменов, получивших «золотой паспорт»

Всего в 2018 году «золотые паспорта» Мальты получили 3,5 тысячи человек. В их числе оказались полные тезки российских бизнесменов и политиков:

  • акционера АФК «Система» Александра Горбатовского,
  • владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова,
  • основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина,
  • основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева,
  • экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика,
  • гендиректора компании Gamma Development и члена политсовета калининградского отделения «Единой России» Юрия Находкина,
  • членов совета директоров «Сити Инвест банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина,
  • председателя совета директоров чаефасовочной компании «Май» и экс-депутата Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко. 

Из всех перечисленных только Лисиненко подтвердил РБК, что речь идет о нем. Он объяснил получение мальтийского паспорта глобализацией бизнеса.

«Мы уже сейчас экспортируем чай и кофе в 54 страны и планируем удвоить количество экспортных стран в ближайшие годы», — рассказал он.

Мальта выдает иностранцам «золотые паспорта» с 2013 года Чтобы получить мальтийское гражданство, нужно внести €650 тысяч в национальный инвестиционный фонд, вложить €150 тысяч в экономику страны, а также купить или арендовать жилье на Мальте.

По данным РБК, в период с 2014 по 2016 году паспорт Мальты получили основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и его семья, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц с семьей, а также полные тезки совладельца ICT Holding Александра Несиса и его родственников.

Фото:  ZGPhotography / Shutterstock

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