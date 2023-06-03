Golden Dragon и «Сотранс» ведут переговоры о совместном заводе по производству автобусов

Власти Санкт-Петербурга, китайский автоконцерн Xiamen Golden Dragon Bus, специализирующийся на производстве туристических автобусов, и его официальный дистрибьютор в РФ — компания «Техцентры Сотранс» — ведут переговоры о строительстве завода по производству автобусов для российского рынка.
Подробности о потенциальной сделке выяснило издание «Фонтанка.Ру»: предполагается, что потребуется 3 млрд рублей инвестиций и три года на реализацию проекта с учетом стопроцентного выполнения обязательств каждой из сторон.
По данным журналистов, китайская компания предоставит только технологию и комплектующие, а все финансовое бремя ляжет на петербургскую компанию из группы «Сотранс». Она же будет управлять процессом строительства.
Властям города предстоит подыскать площадку 50+ тыс. кв. м для возведения завода. Со стороны правительства Санкт-Петербурга в переговорах участвует вице-губернатор по транспорту и промышленной политике Кирилл Поляков.
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