Клиенты Goldman Sachs смогут инвестировать в криптовалюты

Во втором квартале 2021 года клиенты одного из крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs получат возможность инвестировать в криптовалюты и другие цифровые активы. Об этом сообщает CNBC.

«Goldman Sachs планирует предложить клиентам полный спектр инвестиций в криптовалюту, будь то физический биткоин, деривативы или традиционные инвестиционные инструменты», — заявила руководитель отдела цифровых активов подразделения банка по управлению частным капиталом Мэри Рич.

Goldman Sachs стал вторым крупным инвестбанком, который задумался о клиентском продукте для вложения в криптовалюты.

Первым это сделал Morgan Stanley. В апреле банк откроет доступ к 3 фондам, которые позволяют владеть биткоинами. Вкладываться в них смогут только состоятельные инвесторы, стоимость активов которых не менее $2 млн.

Как отмечает CNBC, до сих пор крупные банки США в основном избегали биткоин, считая его слишком спекулятивным и нестабильным для клиентов. Но, по словам Рич, в конце концов клиентский спрос одержал победу.

Она также добавила, что в основном на криптовалюты смотрят как на инструмент хеджирования от инфляции, а также как на способ участвовать в новых технологиях интернета.

Банк может предлагать инвестфонды биткоинов, аналогичные тем, что будут в Morgan Stanley, а также другие способы инвестирования, которые «больше похожи на базовый класс активов», пишет CNBC.

Бизнес Goldman Sachs по управлению частным капиталом в основном нацелен на лиц, семьи и фонды, которые инвестируют не менее $25 млн.

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Фото: David Finley / Shutterstock