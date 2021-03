Goldman Sachs продал акции на $10,5 миллиардов

За продажей мог стоять семейный инвестиционный фонд Archegos Capital Management, сообщает CNBC. По информации Bloomberg, Goldman Sachs продал ценные бумаги компаний Baidu Inc., Tencent Music Entertainment Group и Vipshop Holdings Ltd. на $6,6 млрд до того, как открылись американские рынки.

Затем были проданы акции ViacomCBS Inc., Discovery Inc., Farfetch Ltd., iQiyi Inc. и GSX Techedu Inc. на $3,9 млрд. По данным агентства, большей частью предложений управлял Morgan Stanley.

После продажи акций начались колебания среди участников крупных сделок. Кроме того, подешевели бумаги крупных китайских и американских компаний, среди которых Alibaba Group Holding Ltd. и NetEase Inc.

Но через некоторое время рынок был восстановлен. CNBC сообщило, что за продажей акций может стоять семейный инвестиционный офис Archegos Capital Management, который основал экс-аналитик Tiger Management Билл Хванг.