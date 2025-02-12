Бывшего су-шефа компании Good Food осудили в связи с отравлением 170 человек

Советский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным экс-су-шефа компании по доставке здорового питания Good food Бахтияра Атакова по делу о массовом отравлении, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Суд постановил, что Атаков готовил продукцию Good Food с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, что стало причиной острой кишечной инфекции у потребителей. Лабораторные исследования показали, что инфекция была вызвана сальмонеллой, пострадавшими признаны более 170 человек.

Атаков назначено наказание в виде ограничения свободы на год и 10 месяцев. Бывшего су-шефу также лишили права работать в общепите на два года и 10 месяцев

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 940 тыс. рублей. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Уголовное дело по факту массового отравления едой из наборов для правильного питания возбудили в феврале 2023 года. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области тогда проверило Good Food в связи с подтверждением у нескольких десятков человек, употреблявших продукцию бренда, острого гастроэнтерита.

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