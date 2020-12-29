Google объявил результаты пилотного запуска акселератора Startup Growth Lab

Во второй половине декабря состоялся онлайн-выпускной экспериментальной программы-акселератора Startup Growth Lab от Google. Первыми участниками пилотного проекта стали 10 технологических компаний, которые работают через мобильное приложение и планируют выход на новые рынки. Об этом компания сообщила в своем блоге.

В течение 3 месяцев команды стартапов занимались с инвесторами и экспертами из Google, AltaIR Capital, Belka Games и других компаний. Лекции и воркшопы акселератора были посвящены сферам экспорта, рекламы, бизнес-аналитики и UX/UI-дизайна.

Еще одной составляющей акселератора Startup Growth Lab стали менторские сессии с предпринимателями индустрии. Среди них — Олег Щеголев, Виктор Прокопеня, Игорь Рябенький, Михаил Тавер, Ирина Сергеева, Александр Кудасов, Анна Дробаха и другие.

На онлайн-выпускном участники представили свои инсайты и результаты совместной работы с менторами и экспертами.

Компания Cardsmobile с мобильным приложением «Кошелек», в котором пользователи хранят скидочные, бонусные и платежные карты.

«Мы смогли подтвердить свои представления о том, какой стратегии лучше придерживаться при локализации продукта. Кроме того, эксперты помогли нам оценить целевые рынки и спрогнозировать стоимость привлечения пользователей на основе статистики Google», — рассказали представители Cardsmobile.

Стартап Red Panda Labs, разработавший 5 дейтинговых приложений, включая флагманские Sweetmeet, Evermatch и Curvydating.

В рамках программы стартап разрабатывал стратегию выхода на европейские рынки. По собственным данным, приложением сегодня пользуются более 9 млн человек.

По словам представителей компании, в рамках акселератора были получены инсайты и бенчмарки по экономике подписок. Также были проверены разные гипотезы для формулирования стратегии на ближайшие несколько лет.

«Воркшопы очень помогли нам разобраться в маркетинговом позиционировании, понимании аудитории и разнице продвижения в Google Play и Appstore», — рассказали разработчики.

Языковой сервис Lingualeo, запланировавший выход на рынки США, Японии, Китая, Италии, Германии и Франции к концу 2021 года.

По собственным данным, сейчас сервисом пользуются более 23 млн человек. Во время участия в программе компания начала запуск в США. Сейчас там проводится тестирование продукта. Также, по словам представителя сервиса, было проработано позиционирование стартапа.

В 2021 году Google планирует провести еще два потока акселератора. Новая волна будет доступна стартапам из различных категорий, включая B2B/SaaS, Dating, EdTech, FinTech, Ride-hailing.

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