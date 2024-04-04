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Google может запустить платный поисковик с функциями ИИ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Google допустили запуск платной версии поисковика с добавлением возможностей искусственного интеллекта, пишет Financial Times.

Google может запустить платный поисковик с функциями ИИ

Планы по запуску «премиальных» функций в поисковике газета объясняет стремлением технологической компании компенсировать снижение доходов рекламного бизнеса из-за распространения сервисов и инструментов вроде ChatGPT.

Как пишет FT, если Google пойдет на такой шаг, это станет первым случаем, когда корпорация внедрила плату за свой основной продукт.

Речь идет о том, чтобы внедрить некоторые функции поиска на базе ИИ в свои премиальные сервисы подписки, в рамках которых у пользователей уже есть доступ к Gemini AI в Gmail и Docs.

Вместе с тем, стандартный поисковик Google останется бесплатным, а покупка платной версии не избавит в выдаче от рекламы.

Окончательное решение о запуске нововведения еще не принято, однако инженеры компании уже работают над технологией для развертывания такого поисковика.

Google тестирует поисковик с искусственным интеллектом с мая прошлого года. В рамках эксперимента система выдает ответы, сгенерированные ИИ, в том числе, изображение. Однако компания не спешит масштабировать этот проект, поскольку технологии ИИ потребляют много вычислительных ресурсов, что влечет дополнительные расходы.

Фото на обложке: AnaLysiSStudiO / Shutterstock

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