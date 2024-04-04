Google может запустить платный поисковик с функциями ИИ

В Google допустили запуск платной версии поисковика с добавлением возможностей искусственного интеллекта, пишет Financial Times.
Планы по запуску «премиальных» функций в поисковике газета объясняет стремлением технологической компании компенсировать снижение доходов рекламного бизнеса из-за распространения сервисов и инструментов вроде ChatGPT.
Как пишет FT, если Google пойдет на такой шаг, это станет первым случаем, когда корпорация внедрила плату за свой основной продукт.
Речь идет о том, чтобы внедрить некоторые функции поиска на базе ИИ в свои премиальные сервисы подписки, в рамках которых у пользователей уже есть доступ к Gemini AI в Gmail и Docs.
Вместе с тем, стандартный поисковик Google останется бесплатным, а покупка платной версии не избавит в выдаче от рекламы.
Окончательное решение о запуске нововведения еще не принято, однако инженеры компании уже работают над технологией для развертывания такого поисковика.
Google тестирует поисковик с искусственным интеллектом с мая прошлого года. В рамках эксперимента система выдает ответы, сгенерированные ИИ, в том числе, изображение. Однако компания не спешит масштабировать этот проект, поскольку технологии ИИ потребляют много вычислительных ресурсов, что влечет дополнительные расходы.
Фото на обложке: AnaLysiSStudiO /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как использовать ИИ: 9 советов от руководителей известных компаний
- 2 Google начала массово блокировать почтовые рассылки
- 3 Тренды геосервисов 2024: «умная» навигация, ИИ-симуляция маршрута и «соцсети» на картах
- 4 Search Generative Experience: новая эра поиска Google. Как компаниям подготовиться к нововведениям?
- 5 Нейросети в помощь грибникам
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2024
05 апреля 2024
08 апреля 2024