Google проведет еще одну волну сокращений персонала ради инвестиций в ИИ

Google проведет еще одну волну сокращений персонала ради инвестиций в искусственный интеллект. Увольнения необходимы для того, чтобы достичь амбициозных целей в развитии ИИ, заявил CEO Google.

Google продолжит сокращать персонал в 2024 году. Об этом пишет The Verge со ссылкой на главу Google Сундара Пичаи.

В январе Google уже уволила несколько сотен сотрудников из разных подразделений. Под сокращения попали специалисты, работающие над Google Assistant и внутреннием ПО.

Будущие сокращения необходимы для того, чтобы компания могла достичь амбициозных целей в области развития искусственного интеллекта, заявил Пичаи.

Пичаи не назвал количество планируемых к сокращению сотрудников. По данным издания, будут уволены специалисты из отделов по продаже рекламы, работе над YouTube и других.

Ранее стало известно, что Google планирует перевести или уволить сотрудников направления продаж, задачи которых были автоматизированы с помощью новых ИИ-инструментов.

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