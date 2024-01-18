Google проведет еще одну волну сокращений персонала ради инвестиций в ИИ

Google проведет еще одну волну сокращений персонала ради инвестиций в искусственный интеллект. Увольнения необходимы для того, чтобы достичь амбициозных целей в развитии ИИ, заявил CEO Google.
Google продолжит сокращать персонал в 2024 году. Об этом пишет The Verge со ссылкой на главу Google Сундара Пичаи.
В январе Google уже уволила несколько сотен сотрудников из разных подразделений. Под сокращения попали специалисты, работающие над Google Assistant и внутреннием ПО.
Будущие сокращения необходимы для того, чтобы компания могла достичь амбициозных целей в области развития искусственного интеллекта, заявил Пичаи.
Пичаи не назвал количество планируемых к сокращению сотрудников. По данным издания, будут уволены специалисты из отделов по продаже рекламы, работе над YouTube и других.
Ранее стало известно, что Google планирует перевести или уволить сотрудников направления продаж, задачи которых были автоматизированы с помощью новых ИИ-инструментов.
Фото на обложке: Tada Images /
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