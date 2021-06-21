Google закрывает кампус для поддержки стартапов в Великобритании после 10 лет работы

Google объявила о закрытии своего старейшего кампуса для поддержки стартапов в Великобритании – он проработал почти 10 лет. «Пандемия показала, что мы можем оказывать поддержку без физического пространства», сказано в сообщении компании.
Пандемия COVID-19 стала для Google «большим экспериментом», который заставил компанию закрыть кампусы и перевести их работу в онлайн.
«Этот сдвиг продемонстрировал, что мы можем оказывать поддержку стартапам по всей стране без физического пространства. Сообществу стартапов Великобритании не нужен доступ к единому общему физическому пространству, а нужен доступ к ресурсам, наставникам и программам, доступным в любом масштабе и в любом месте», – пояснили в Google.
Лондонский кампус Google был создан в 2012 году как место для встреч, общения и обмена опытом для фаундеров, венчурных капиталистов и лидеров сообществ.
В компании отметили, что с начала пандемии поддержали 50 стартапов в Великобритании и обучили 1300 предпринимателей. Несмотря на кризис, стартапы в европейском сообществе Google создали 16 тысяч рабочих мест и привлекли $2,5 млрд инвестиций.
По данным Google, Великобритания получает 36% всех инвестиций в Европе, а на ее территории работает треть европейских единорогов.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: archtalent
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бизнесмен Рашкин, показавший Путину инновационный конвертоплан, создал стартап с Тимати
- 2 В Москве заработали первые рестораны с COVID-free зонами
- 3 Бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список Евросоюза
- 4 МТС запустила акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта
- 5 Восемь стартапов получили от Pulsar VC по 5 млн рублей инвестиций