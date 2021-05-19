Google создаст коммерческий квантовый компьютер

Google объявила о планах создать квантовые компьютеры для коммерческого использования и начать их продажу к 2029 году, пишет the Wall Street Journal. Для реализации проекта компания открыла новый кампус в Калифорнии.
Подобных предложений на мировом рынке вычислительных технологий пока нет, отметили в The Wall Street Journal. К слову, Google уже предлагает своим клиентам мощности квантового компьютера в формате эксперимента.
Компания планирует инвестировать в проект несколько миллиардов долларов. В частности, для реализации идеи был построен новый кампус в Калифорнии с цехом по производству микросхем и исследовательскими лабораториями.
Исследователи, опрошенные The WSJ, уверены, что появление коммерческого квантового компьютера позволит бизнесу решать задачи в миллионы раз быстрее, чем это происходит на мощностях рядовых компьютеров.
RB.ru 28 апреля рассказывали, что российские разработчики предоставили бизнесу возможность воспользоваться мощностями квантовых компьютеров с помощью облачных технологий.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: Youtube.com / Google
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter