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Google предоставит возможность хранить криптовалюту на цифровых картах

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Американский IT-гигант Google позволит хранить криптовалюты на цифровых картах, при этом пользователи по-прежнему будут платить в традиционных валютах. Развитие криптовалютных сервисов позволит компании привлечь клиентов, рассчитывают в Google.

Google предоставит возможность хранить криптовалюту на цифровых картах

Корпорация планирует расширить сотрудничество с участниками криптовалютного рынка, сообщил президент по коммеции Google Билл Рэди в интервью Bloomberg. Компания намерена предоставить возможность хранить криптоактивы на цифровых картах.

Для этих целей компания развивает сотрудничает с Coinbase и BitPay. В Google рассчитывают, что развитие криптовалютных услуг поможет корпорации привлечь клиентов.

Прежде компания избегала взаимодействия с цифровыми активами, но сейчас изменила свою стратегию в этом направлении. «Криптовалюты — это то, чему мы уделяем большое внимание. По мере развития потребительского спроса и спроса продавцов мы будем развиваться вместе с ним», — заявил Рэди.

Он также сообщил, что Google намерена сосредоточиться на том, чтобы стать «всеобъемлющим цифровым кошельком», который включает цифровые билеты, авиабилеты и сертификаты о вакцинации.

Рэди, бывший главный операционный директор PayPal, присоединился к Google в 2019 году и возглавил его платежное подразделение в 2021 году. 

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Фото на обложке: PK Studio / Shutterstock

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