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Google удалит миллиарды записей с личными данными пользователей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Google удалит миллиарды записей, содержащих личную информацию о более чем 136 млн американцев. Компания согласилась это сделать в рамках судебного разбирательства: истцы обвиняли техногиганта в незаконной слежке за пользователями, даже когда они переключали браузер в режим «Инкогнито», пишет The Verge.

Google удалит миллиарды записей с личными данными пользователей

Коллективный иск пользователи подали в 2020 году: пользователи ссылались на закон США, указывая, что Google собирает историю просмотров.

Истцы утверждали, что компания должна возместить ущерб миллионам пользователей, которые включали режим «Инкогнито»: не менее $5 тыс. на человека, всего — $5 млрд.

В конце 2023 года Google согласилась урегулировать спор и предложила удалить или деиндентифицировать «миллиарды» данных о просмотре сайтов, собранных, когда пользователи находились в режиме «инкогнито». 

Точный период, за который удалят данные, не уточняется. Если полностью удалить записи не получится, их деидентифицируют. Мировое соглашение должен одобрить суд.

Фото на обложке: Jay Fog / Shutterstock

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