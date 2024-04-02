Google удалит миллиарды записей с личными данными пользователей

Google удалит миллиарды записей, содержащих личную информацию о более чем 136 млн американцев. Компания согласилась это сделать в рамках судебного разбирательства: истцы обвиняли техногиганта в незаконной слежке за пользователями, даже когда они переключали браузер в режим «Инкогнито», пишет The Verge.
Коллективный иск пользователи подали в 2020 году: пользователи ссылались на закон США, указывая, что Google собирает историю просмотров.
Истцы утверждали, что компания должна возместить ущерб миллионам пользователей, которые включали режим «Инкогнито»: не менее $5 тыс. на человека, всего — $5 млрд.
В конце 2023 года Google согласилась урегулировать спор и предложила удалить или деиндентифицировать «миллиарды» данных о просмотре сайтов, собранных, когда пользователи находились в режиме «инкогнито».
Точный период, за который удалят данные, не уточняется. Если полностью удалить записи не получится, их деидентифицируют. Мировое соглашение должен одобрить суд.
Фото на обложке: Jay Fog /
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