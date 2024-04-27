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Обновление Google и новая реальность SEO-специалистов

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Талакин Павел
Талакин Павел

Эксперт Kokoc Group

Алия Бабикова

5 марта 2024 года Google выпустил масштабное обновление сразу двух алгоритмических моделей: основного ядра и антиспам-фильтров. Павел Талакин, эксперт Kokoc Group, рассказывает, как это обновление повлияет на SEO-отрасль.

Обновление Google и новая реальность SEO-специалистов

 

Содержание:

 

Что поменялось и причем тут модель EEAT

Объявления Google направлены на исключение из поиска сайтов с генеративным контентом и улучшение ранжирования результатов поиска с экспертными и достоверными материалами (E-E-A-T). 

E-E-A-T — это поисковая модель, которая определяет глобальные требования к контенту и сайту в целом, исходя из следующих критериев: 

  • E (Expertise) — экспертность; 
  • E (Experience) — опыт;
  • A (Authoritativeness) — авторитетность; 
  • T (Trustworthiness) — достоверность.

Рассмотрим подробно, как мартовское обновление отразится на SEO-отрасли и как адаптироваться под новые правила.

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Как обновления повлияют на SEO-специалистов

В мартовском обновлении Google анонсировал новый подход к определению полезности контента. Это накладывает особые требования на SEO-специалистов. Специалистам нужно понимать, как написать экспертный и достоверный текст, подготовить план со всеми интентами пользователя по данному запросу и передать его автору.

Часто SEO-специалист занимается поиском автора для экспертного материала. Для сложных тематик нужно подобрать исполнителей с профильным образованием в конкретной сфере. Только в этом случае можно надеяться получить качественный и экспертный материал.

Больше не нужны «специалисты», которые бездумно добавляют ключевые слова и метатеги в текст, нужны профессионалы, которые погружаются в бизнес клиента, могут подобрать экспертного автора и направить его согласно интентам пользователя по всей карте текста.

По теме: Копирайтер VS нейросеть: пишем текст и теряем заказчиков

 

Почему надо думать о качестве контента

Google явно дает понять, что различные виды генеративного AI-контента, копипаст, бездумное переписывание и все то, что не имеет дополнительной ценности для пользователя на отдельно взятом сайте, не будет индексироваться и ранжироваться в поиске.

Поэтому важно сосредоточиться на создании контента, который полезен вашей аудитории и помогает ей определиться с выбором, а бизнесу — решить задачу по привлечению клиентов и увеличению доверия к бренду.

Google уже активно пессимизирует сайты с таким типом контента. «Яндекс» его догоняет, и на последней веб-мастерской Михаил Сливинский, руководитель службы по работе с веб-мастерами в «Яндекс», анонсировал алгоритм фильтрации подобного контента.

 

Что ждет авторов

Нейросети и непрофессиональные фрилансеры похожи: они в буквальном смысле «генерируют» контент низкого качества. Такие тексты зачастую не содержат актуальных и достоверных данных, не подкреплены ссылками на проверенные источники и не имеют добавочной ценности. Следовательно, не помогают пользователю решать его задачу. 

Если пользователь не нашел ответа на свой вопрос, прочитав такой текст, он возвращается в поисковую выдачу и переходит на другой результат. Это негативно влияет на поведенческие показатели страницы и сайта в целом.

Поэтому для написания уникальных материалов авторы должны обладать экспертизой и находиться в курсе последних трендов в данной тематике. Если они не смогут подстроиться под новые условия, в ближайшей перспективе им придется искать другую нишу для реализации.

Какие требования к контенту есть сейчас:

  • актуальность информации: необходимо описывать последние изменения и актуальные методы. Рерайт с устаревших источников не работает;
  • авторитетные источники: материал имеет особую ценность, если в нем приводятся статистические данные, которые подтверждены ссылками на исследования;
  • материал должен демонстрировать опыт автора в тематике контента, который публикуется на сайте;
  • разнообразие форматов: таблицы, опросы экспертов, изображения, видео.

 

Как изменится рынок SEO-инструментов

Поисковые системы уже давно отошли от оценки текста как простого набора слов. Сегодня они используют сложные метрики, такие как:

  • векторы тематичности текста: определяют, о чем именно идет речь в тексте, какие темы он затрагивает;
  • структурированность и читаемость: оценивают, насколько легко и удобно пользователю воспринимать информацию;
  • полнота раскрытия интентов: определяют, насколько хорошо текст соответствует запросам пользователей, насколько полно он отвечает на их вопросы;
  • актуальность, достоверность и экспертность: оценивают, насколько информация в тексте актуальна, насколько она соответствует действительности и насколько авторитетен автор;
  • уникальность и генерация с помощью ИИ: определяют, является ли текст оригинальным, или он был сгенерирован нейросетью.

Из представленных метрик только общая уникальность является относительно понятной и легко определяемой. Для выявления текстов, созданных с помощью ИИ, требуются более совершенные алгоритмы, основанные на нейросетях.

Например, зарубежные сервисы, такие как Originality и QueText, обученные на англоязычных данных. Однако их результаты в отношении русскоязычного контента могут быть неточными.

Сторонние сервисы уже легко справляются с этой задачей, а поисковые системы, обладающие большими массивами данных, делают это с еще большей точностью.

Оценка актуальности, достоверности и полноты интентов — область, где нет ни одного публичного инструмента на сегодняшний день. Это открывает возможности для инноваций в данной сфере.

 

Как быть на шаг впереди апдейтов

Несмотря на сложности, о которых мы поговорили выше, есть несколько лайфхаков, которые помогут вам выделиться среди конкурентов:

  • 9 из 10 пользователей перед заказом услуги или покупкой товара изучают продукт, читают отзывы и задают вопросы. Изучайте сценарии ваших пользователей, старайтесь быть на всех этапах пользовательской воронки; 
  • исходите из контентной модели: «Лучше меньше, но качественнее»;
  • работайте с экспертами, которые разбираются в тематике и имеют специальное образование;
  • демонстрируйте экспертность вашего авторского состава;
  • поддерживайте актуальность публикаций: обновляйте информационные материалы раз в 3-6 месяцев, добавляйте новые абзацы, переписывайте старые неактуальные;
  • работайте комплексно со всеми группами факторов сайта и не забывайте про альтернативные источники продаж: например, маркетплейсы и соцсети.

Фото на обложке: Freepik

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