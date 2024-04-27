Обновление Google и новая реальность SEO-специалистов

5 марта 2024 года Google выпустил масштабное обновление сразу двух алгоритмических моделей: основного ядра и антиспам-фильтров. Павел Талакин, эксперт Kokoc Group, рассказывает, как это обновление повлияет на SEO-отрасль.

Содержание:

Что поменялось и причем тут модель EEAT

Объявления Google направлены на исключение из поиска сайтов с генеративным контентом и улучшение ранжирования результатов поиска с экспертными и достоверными материалами (E-E-A-T).

E-E-A-T — это поисковая модель, которая определяет глобальные требования к контенту и сайту в целом, исходя из следующих критериев:

E (Expertise) — экспертность;

E (Experience) — опыт;

A (Authoritativeness) — авторитетность;

T (Trustworthiness) — достоверность.

Рассмотрим подробно, как мартовское обновление отразится на SEO-отрасли и как адаптироваться под новые правила.

Как обновления повлияют на SEO-специалистов

В мартовском обновлении Google анонсировал новый подход к определению полезности контента. Это накладывает особые требования на SEO-специалистов. Специалистам нужно понимать, как написать экспертный и достоверный текст, подготовить план со всеми интентами пользователя по данному запросу и передать его автору.

Часто SEO-специалист занимается поиском автора для экспертного материала. Для сложных тематик нужно подобрать исполнителей с профильным образованием в конкретной сфере. Только в этом случае можно надеяться получить качественный и экспертный материал.

Больше не нужны «специалисты», которые бездумно добавляют ключевые слова и метатеги в текст, нужны профессионалы, которые погружаются в бизнес клиента, могут подобрать экспертного автора и направить его согласно интентам пользователя по всей карте текста.

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Почему надо думать о качестве контента

Google явно дает понять, что различные виды генеративного AI-контента, копипаст, бездумное переписывание и все то, что не имеет дополнительной ценности для пользователя на отдельно взятом сайте, не будет индексироваться и ранжироваться в поиске.

Поэтому важно сосредоточиться на создании контента, который полезен вашей аудитории и помогает ей определиться с выбором, а бизнесу — решить задачу по привлечению клиентов и увеличению доверия к бренду.

Google уже активно пессимизирует сайты с таким типом контента. «Яндекс» его догоняет, и на последней веб-мастерской Михаил Сливинский, руководитель службы по работе с веб-мастерами в «Яндекс», анонсировал алгоритм фильтрации подобного контента.

Что ждет авторов

Нейросети и непрофессиональные фрилансеры похожи: они в буквальном смысле «генерируют» контент низкого качества. Такие тексты зачастую не содержат актуальных и достоверных данных, не подкреплены ссылками на проверенные источники и не имеют добавочной ценности. Следовательно, не помогают пользователю решать его задачу.

Если пользователь не нашел ответа на свой вопрос, прочитав такой текст, он возвращается в поисковую выдачу и переходит на другой результат. Это негативно влияет на поведенческие показатели страницы и сайта в целом.

Поэтому для написания уникальных материалов авторы должны обладать экспертизой и находиться в курсе последних трендов в данной тематике. Если они не смогут подстроиться под новые условия, в ближайшей перспективе им придется искать другую нишу для реализации.

Какие требования к контенту есть сейчас:

актуальность информации: необходимо описывать последние изменения и актуальные методы. Рерайт с устаревших источников не работает;

необходимо описывать последние изменения и актуальные методы. Рерайт с устаревших источников не работает; авторитетные источники: материал имеет особую ценность, если в нем приводятся статистические данные, которые подтверждены ссылками на исследования;

материал имеет особую ценность, если в нем приводятся статистические данные, которые подтверждены ссылками на исследования; материал должен демонстрировать опыт автора в тематике контента, который публикуется на сайте;

в тематике контента, который публикуется на сайте; разнообразие форматов: таблицы, опросы экспертов, изображения, видео.

Как изменится рынок SEO-инструментов

Поисковые системы уже давно отошли от оценки текста как простого набора слов. Сегодня они используют сложные метрики, такие как:

векторы тематичности текста: определяют, о чем именно идет речь в тексте, какие темы он затрагивает;

определяют, о чем именно идет речь в тексте, какие темы он затрагивает; структурированность и читаемость: оценивают, насколько легко и удобно пользователю воспринимать информацию;

оценивают, насколько легко и удобно пользователю воспринимать информацию; полнота раскрытия интентов: определяют, насколько хорошо текст соответствует запросам пользователей, насколько полно он отвечает на их вопросы;

определяют, насколько хорошо текст соответствует запросам пользователей, насколько полно он отвечает на их вопросы; актуальность, достоверность и экспертность: оценивают, насколько информация в тексте актуальна, насколько она соответствует действительности и насколько авторитетен автор;

оценивают, насколько информация в тексте актуальна, насколько она соответствует действительности и насколько авторитетен автор; уникальность и генерация с помощью ИИ: определяют, является ли текст оригинальным, или он был сгенерирован нейросетью.

Из представленных метрик только общая уникальность является относительно понятной и легко определяемой. Для выявления текстов, созданных с помощью ИИ, требуются более совершенные алгоритмы, основанные на нейросетях.

Например, зарубежные сервисы, такие как Originality и QueText, обученные на англоязычных данных. Однако их результаты в отношении русскоязычного контента могут быть неточными.

Сторонние сервисы уже легко справляются с этой задачей, а поисковые системы, обладающие большими массивами данных, делают это с еще большей точностью.

Оценка актуальности, достоверности и полноты интентов — область, где нет ни одного публичного инструмента на сегодняшний день. Это открывает возможности для инноваций в данной сфере.

Как быть на шаг впереди апдейтов

Несмотря на сложности, о которых мы поговорили выше, есть несколько лайфхаков, которые помогут вам выделиться среди конкурентов:

9 из 10 пользователей перед заказом услуги или покупкой товара изучают продукт, читают отзывы и задают вопросы. Изучайте сценарии ваших пользователей, старайтесь быть на всех этапах пользовательской воронки;

исходите из контентной модели: «Лучше меньше, но качественнее»;

работайте с экспертами, которые разбираются в тематике и имеют специальное образование;

демонстрируйте экспертность вашего авторского состава;

поддерживайте актуальность публикаций: обновляйте информационные материалы раз в 3-6 месяцев, добавляйте новые абзацы, переписывайте старые неактуальные;

работайте комплексно со всеми группами факторов сайта и не забывайте про альтернативные источники продаж: например, маркетплейсы и соцсети.

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