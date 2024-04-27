Обновление Google и новая реальность SEO-специалистов

5 марта 2024 года Google выпустил масштабное обновление сразу двух алгоритмических моделей: основного ядра и антиспам-фильтров. Павел Талакин, эксперт Kokoc Group, рассказывает, как это обновление повлияет на SEO-отрасль.
Содержание:
- Что поменялось и причем тут модель EEAT
- Как обновления повлияют на SEO-специалистов
- Почему надо думать о качестве контента
- Что ждет авторов
- Как изменится рынок SEO-инструментов
- Как быть на шаг впереди апдейтов
Что поменялось и причем тут модель EEAT
Объявления Google направлены на исключение из поиска сайтов с генеративным контентом и улучшение ранжирования результатов поиска с экспертными и достоверными материалами (E-E-A-T).
E-E-A-T — это поисковая модель, которая определяет глобальные требования к контенту и сайту в целом, исходя из следующих критериев:
- E (Expertise) — экспертность;
- E (Experience) — опыт;
- A (Authoritativeness) — авторитетность;
- T (Trustworthiness) — достоверность.
Рассмотрим подробно, как мартовское обновление отразится на SEO-отрасли и как адаптироваться под новые правила.
Как обновления повлияют на SEO-специалистов
В мартовском обновлении Google анонсировал новый подход к определению полезности контента. Это накладывает особые требования на SEO-специалистов. Специалистам нужно понимать, как написать экспертный и достоверный текст, подготовить план со всеми интентами пользователя по данному запросу и передать его автору.
Часто SEO-специалист занимается поиском автора для экспертного материала. Для сложных тематик нужно подобрать исполнителей с профильным образованием в конкретной сфере. Только в этом случае можно надеяться получить качественный и экспертный материал.
Больше не нужны «специалисты», которые бездумно добавляют ключевые слова и метатеги в текст, нужны профессионалы, которые погружаются в бизнес клиента, могут подобрать экспертного автора и направить его согласно интентам пользователя по всей карте текста.
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Почему надо думать о качестве контента
Google явно дает понять, что различные виды генеративного AI-контента, копипаст, бездумное переписывание и все то, что не имеет дополнительной ценности для пользователя на отдельно взятом сайте, не будет индексироваться и ранжироваться в поиске.
Поэтому важно сосредоточиться на создании контента, который полезен вашей аудитории и помогает ей определиться с выбором, а бизнесу — решить задачу по привлечению клиентов и увеличению доверия к бренду.
Google уже активно пессимизирует сайты с таким типом контента. «Яндекс» его догоняет, и на последней веб-мастерской Михаил Сливинский, руководитель службы по работе с веб-мастерами в «Яндекс», анонсировал алгоритм фильтрации подобного контента.
Что ждет авторов
Нейросети и непрофессиональные фрилансеры похожи: они в буквальном смысле «генерируют» контент низкого качества. Такие тексты зачастую не содержат актуальных и достоверных данных, не подкреплены ссылками на проверенные источники и не имеют добавочной ценности. Следовательно, не помогают пользователю решать его задачу.
Если пользователь не нашел ответа на свой вопрос, прочитав такой текст, он возвращается в поисковую выдачу и переходит на другой результат. Это негативно влияет на поведенческие показатели страницы и сайта в целом.
Поэтому для написания уникальных материалов авторы должны обладать экспертизой и находиться в курсе последних трендов в данной тематике. Если они не смогут подстроиться под новые условия, в ближайшей перспективе им придется искать другую нишу для реализации.
Какие требования к контенту есть сейчас:
- актуальность информации: необходимо описывать последние изменения и актуальные методы. Рерайт с устаревших источников не работает;
- авторитетные источники: материал имеет особую ценность, если в нем приводятся статистические данные, которые подтверждены ссылками на исследования;
- материал должен демонстрировать опыт автора в тематике контента, который публикуется на сайте;
- разнообразие форматов: таблицы, опросы экспертов, изображения, видео.
Как изменится рынок SEO-инструментов
Поисковые системы уже давно отошли от оценки текста как простого набора слов. Сегодня они используют сложные метрики, такие как:
- векторы тематичности текста: определяют, о чем именно идет речь в тексте, какие темы он затрагивает;
- структурированность и читаемость: оценивают, насколько легко и удобно пользователю воспринимать информацию;
- полнота раскрытия интентов: определяют, насколько хорошо текст соответствует запросам пользователей, насколько полно он отвечает на их вопросы;
- актуальность, достоверность и экспертность: оценивают, насколько информация в тексте актуальна, насколько она соответствует действительности и насколько авторитетен автор;
- уникальность и генерация с помощью ИИ: определяют, является ли текст оригинальным, или он был сгенерирован нейросетью.
Из представленных метрик только общая уникальность является относительно понятной и легко определяемой. Для выявления текстов, созданных с помощью ИИ, требуются более совершенные алгоритмы, основанные на нейросетях.
Например, зарубежные сервисы, такие как Originality и QueText, обученные на англоязычных данных. Однако их результаты в отношении русскоязычного контента могут быть неточными.
Сторонние сервисы уже легко справляются с этой задачей, а поисковые системы, обладающие большими массивами данных, делают это с еще большей точностью.
Оценка актуальности, достоверности и полноты интентов — область, где нет ни одного публичного инструмента на сегодняшний день. Это открывает возможности для инноваций в данной сфере.
Как быть на шаг впереди апдейтов
Несмотря на сложности, о которых мы поговорили выше, есть несколько лайфхаков, которые помогут вам выделиться среди конкурентов:
- 9 из 10 пользователей перед заказом услуги или покупкой товара изучают продукт, читают отзывы и задают вопросы. Изучайте сценарии ваших пользователей, старайтесь быть на всех этапах пользовательской воронки;
- исходите из контентной модели: «Лучше меньше, но качественнее»;
- работайте с экспертами, которые разбираются в тематике и имеют специальное образование;
- демонстрируйте экспертность вашего авторского состава;
- поддерживайте актуальность публикаций: обновляйте информационные материалы раз в 3-6 месяцев, добавляйте новые абзацы, переписывайте старые неактуальные;
- работайте комплексно со всеми группами факторов сайта и не забывайте про альтернативные источники продаж: например, маркетплейсы и соцсети.
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