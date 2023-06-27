Суд потребовал от Google выплатить 4 млрд рублей за неуплату ранее назначенного ФАС штрафа

Мировой суд Пресненского района Москвы 27 июня наложил на Google LLC штраф в двукратном размере от суммы неоплаченного ранее штрафа ФАС России, говорится в сообщении на сайте антимонопольной службы.
В феврале 2022 года ФАС закончила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google LLC. Служба установила, что правила, которые связаны с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на Youtube являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».
Комиссия службы признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube и наложила на Google оборотный штраф в размере более 2 млрд рублей.
Компания ранее обжаловала решение и предписание ведомства, а также постановление о назначении штрафа, однако Девятый арбитражный апелляционный суд признал правоту ФАС.
Спустя 60 дней после вступления в силу решения суда ФАС передала информацию судебным приставам для взыскания, а материалы дела — в суд для привлечения ответственности в двойном размере.
Фото на обложке: Unsplash
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