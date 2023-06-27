Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Суд потребовал от Google выплатить 4 млрд рублей за неуплату ранее назначенного ФАС штрафа

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мировой суд Пресненского района Москвы 27 июня наложил на Google LLC штраф в двукратном размере от суммы неоплаченного ранее штрафа ФАС России, говорится в сообщении на сайте антимонопольной службы.

Суд потребовал от Google выплатить 4 млрд рублей за неуплату ранее назначенного ФАС штрафа

В феврале 2022 года ФАС закончила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google LLC. Служба установила, что правила, которые связаны с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на Youtube являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

Комиссия службы признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube и наложила на Google оборотный штраф в размере более 2 млрд рублей.

Компания ранее обжаловала решение и предписание ведомства, а также постановление о назначении штрафа, однако Девятый арбитражный апелляционный суд признал правоту ФАС.

Спустя 60 дней после вступления в силу решения суда ФАС передала информацию судебным приставам для взыскания, а материалы дела — в суд для привлечения ответственности в двойном размере.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
  2. 2 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  3. 3 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
  4. 4 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
  5. 5 Как платить «налог на Google» после ухода «большой четверки»

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ