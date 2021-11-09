Искусство и котики: Google выпустила приложение, которое сравнивает питомца с героями картин

Google дала возможность сравнить питомца с героями-животными произведений искусства. Приложение, которое выпустила компания, использует нейросеть и технологии машинного обучения. Чтобы найти двойника своего кота или собаки, нужно просто загрузить его снимок в приложение.

О новинке в арсенале собственных сервисов Google объявила в своем блоге.

Сервис Pet Portraits является частью приложения «Искусство и культура». Оно доступно для загрузки в Google Play и App Store.

В приложение нужно загрузить фотографию питомца. Алгоритмы нейросети проанализирует его и сравнят с героями-животными различных картин и произведений искусства. По результату сервис покажет «двойника» питомца и определит уровень их похожести друг на друга.

Пользователь сможет сохранить результат работы нейросети в виде снимка или коллажа с gif-анимацией. Также приложение расскажет об авторе картины с «двойником» питомца, его биографии и жизни.

В 2018 году Google представила аналогичный сервис Art Selfie. Пользователи могут найти своего двойника среди героев работ мировых художников и скульпторов.

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