Искусство и котики: Google выпустила приложение, которое сравнивает питомца с героями картин

Google дала возможность сравнить питомца с героями-животными произведений искусства. Приложение, которое выпустила компания, использует нейросеть и технологии машинного обучения. Чтобы найти двойника своего кота или собаки, нужно просто загрузить его снимок в приложение.
О новинке в арсенале собственных сервисов Google объявила в своем блоге.
Сервис Pet Portraits является частью приложения «Искусство и культура». Оно доступно для загрузки в Google Play и App Store.
В приложение нужно загрузить фотографию питомца. Алгоритмы нейросети проанализирует его и сравнят с героями-животными различных картин и произведений искусства. По результату сервис покажет «двойника» питомца и определит уровень их похожести друг на друга.
Пользователь сможет сохранить результат работы нейросети в виде снимка или коллажа с gif-анимацией. Также приложение расскажет об авторе картины с «двойником» питомца, его биографии и жизни.
В 2018 году Google представила аналогичный сервис Art Selfie. Пользователи могут найти своего двойника среди героев работ мировых художников и скульпторов.
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Фото на обложке: ColorMaker /
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