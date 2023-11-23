Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за неудаление дискредитирующих войска РФ ролики на YouTube

Google получил штраф 4 млн рублей за неудаление с YouTube видеороликов, дискредитирующих российские войска. Неделю назад компанию оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян.

Суд в Москве назначил Google штраф в размере 4 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщило ТАСС.

Штраф был назначен за отказ Google удалить видеоролики с YouTube, в которых дискредитируется российская армия. О каких именно роликах идет речь неизвестно.

14 ноября суд повторно оштрафовал Google за отказ локализовать данные россиян. Сумма штрафа составила 15 млн рублей. Впервые корпорация получила штраф за нелокализацию данных россиян в июне 2022 года — тогда сумма тоже составила 15 млн рублей.

В среду 21 ноября штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию получил мессенджер Telegram.

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