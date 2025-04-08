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Google представила возможность ИИ распознавать изображения

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Компания Google анонсировала новые функции для режима ИИ, доступного подписчикам Google One AI Premium. Они позволяют получать ответы на основе загруженных изображений, рассказали в компании.

Google представила возможность ИИ распознавать изображения
  1. Новости

Google интегрировала в режим ИИ мощные мультимодальные функции, основанные на технологии Lens и пользовательской версии Gemini. Теперь пользователи могут загружать изображения, задавать вопросы о них и получать развернутые ответы с ссылками для дальнейшего изучения.

Как это работает. Режим ИИ анализирует всю сцену на изображении, учитывая контекст взаимодействия объектов, их материалы, цвета, формы и расположение. Используя методику разветвленных запросов, система выполняет несколько поисковых операций, предоставляя детализированные и контекстуально релевантные ответы.

Пример использования. Например, режим ИИ может распознать книги на полке, предложить рекомендации с высоким рейтингом и предоставить ссылки для покупки. Пользователи также могут задавать дополнительные вопросы для уточнения поиска.

Мнение пользователей. Google продолжает тестировать и улучшать режим ИИ, учитывая отзывы пользователей в рамках программы Labs. В компании заявили, что разработка получила положительные отзывы за лаконичный дизайн, быстрый отклик и способность обрабатывать сложные и неоднозначные запросы.

  • В марте лаборатория Google DeepMind разработала две ИИ-модели на базе архитектуры Gemini 2.0 для применения в сфере робототехники. В пресс-службе заявили, что новые модели должны помочь роботам выполнять более широкий спектр задач.

Фото на обложке: Arkan Perdana / Unsplash

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